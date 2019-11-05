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محافظ القاهرة: مشروع تجريبى لمسار الدراجات بوسط المدينة بطول 2 كم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:50 م
محافظ القاهرة: مشروع تجريبى لمسار الدراجات بوسط المدينة بطول 2 كم محافظ القاهرة مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة قامت باختيار عدة مواقع لركن الدراجات بمصر الجديدة وعابدين والأزبكية وحى غرب، مشيراً إلى أنه سيتم عمل مشروع تجريبى بوسط المدينة بطول 2 كم حيث سيتم تخصيص حارة مرورية بعرض متر و70 سم لمسار الدراجات مع عمل الأقماع والسلاسل الحديدية اللازمة بالتنسيق مع المرور وجهاز هندسة تخطيط المرور لبيان تأثير التجربة على الحركة المرورية بوسط المدينة، وفى حالة نجاح التجربة سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لتمتد لمسافة 15 كم بداية العام القادم.
 
جاء ذلك خلال استقباله وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برئاسة فيكتور كيسوب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي للبرنامج فى إطار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والبرنامج فى العديد من المشروعات وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع اعتزازه بالشراكة المثمرة والمستمرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية واستعادة القاهرة رونقها وجمالها بين المدن خاصة منطقة القاهرة الخديوية من خلال مشروع الارتقاء العمراني لميدان عابدين بوجه خاص وإحياء وتطوير منطقة القاهرة الخديوية بشكل عام، بالإضافة إلى مشروع " سكتك خضرا " والذي يهدف إلى تحسين خدمات الدراجات بتقديم أماكن لركن الدراجات والتوسع فى نشر ثقافة الاعتماد على الدراجات كوسيلة نقل.
 
وأشار إلى أن ذلك يأتى بجانب مشروع "بسكلتة" لتمكين الاستخدام الآمن لنظام مشاركة الدراجات وتحديد مساراتها بالقاهرة والعمل على ربطها وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى ، وتشجيع المواطنين على استخدامها كوسيلة تنقل آمنة واقتصادية بشوارع القاهرة مما يقل استهلاك الوقود وحماية البيئة من التلوث.
 
وأشار المحافظ إلى أن مصر أطلقت مؤخراً " المشروع القومي للداجات ، وتبنت حملة "دراجة لكل مواطن" لدعم مناخ اجتماعى وبيئى أكثر صحة خاصة داخل الجامعات المصرية من أجل تغيير ثقافة الشعب بحيث يصبح المواطن المصرى مؤهلاً صحياً وبدنياً.
 
وعقب الاجتماع قام المحافظ ومسئولى البرنامج بزيارة ميدانية لميدان عابدين ومواقع ركنات الدراجات المثبتة بميدان طلعت حرب، بالاضافة إلى موقع تجربة مسارات الدراجات بشارع محمد فريد.
 
شهد الاجتماع عرفان علي مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، رانيا هداية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من قيادات المحافظة.
 
تكريم رئيس وفد الامم المتحدة
تكريم رئيس وفد الامم المتحدة

اجتماع المحافظ مع الوفد (1)
اجتماع المحافظ مع الوفد (1)

محافظ القاهرة مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (1)
محافظ القاهرة مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

اجتماع المحافظ مع الوفد (2)
اجتماع المحافظ مع الوفد

محافظ القاهرة مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (2)
محافظ القاهرة مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

تفقد مسارات العجل المقرر تجربتها فى العاصمة
تفقد مسارات العجل المقرر تجربتها فى العاصمة

 


مشروع بسكلته

مسار الدراجات

وسط البلد

القاهرة

دراجة لكل مواطن

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