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محافظ الشرقية: حل 1008 شكاوى للمواطنين خلال شهر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:00 ص
محافظ الشرقية: حل 1008 شكاوى للمواطنين خلال شهر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن بوابة الشكاوى الموحدة تلقت 1158 شكوى خلال شهر أكتوبر الماضى، تم حل منها 1008، وجارى استكمال الرد لـ150 واحدة.

وأوضح المحافظ لـ"اليوم السابع"، أن بوابة الشكاوى تعمل بنظام إلكترونى يتم تسجيل الشكوى ورقم صاحبها والتواصل مع الجهات المعنية للبلاغ عن الشكوى، ثم العودة للمواطن بإبلاغه عن الرد وحل المشكلة، لافتا إلى أن جميع الشكاوى عبر الواتساب والفيس بوك أو التسجيل المباشر يتم الاهتمام بها، لافتا إلى أنه يتابع منظومة عمل البوابة بنفسه.

من جانبه أضاف وليد عبد الحميد مدير بوابة الشكاوى لـ " اليوم السابع "، عن أبرز الشكاوى، أن منها شكوى أولياء أمور طلاب مدرسة محمد توفيق دياب الإعدادية بقرية سنهوت بمركز منيا القمح بسبب الصرف الصحى الذى حول فناء المدرسة لبركة من المياه الملوثة وتجمع القاذورات والحشرات، على الفور تم التواصل مع شركة الصرف الصحى، وتغيير الخطوط التالفة وشفط المياه المتراكمة فى غرف الصرف.

وتابع أن هناك شكوى عبر فيس بوك، من مواطن يشكو من وجود عطل فى إنارة الطريق السريع الزقازيق منيا القمح وذلك اثر تعرض المدينة لأمطار غزيرة نتج عنها انقطاع التيار الكهربى على الطريق، فقد تم انتقال العاملين فى كهرباء منيا القمح وقسم الإنارة برئاسة المركز فورا إلى موقع العطل وتم الإصلاح وانطلاق التيار الكهربى وإنارة الطريق.


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