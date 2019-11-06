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محافظ أسوان يوافق على زيادة مساحة مجمع مدارس أبو الريش

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:50 م
محافظ أسوان يوافق على زيادة مساحة مجمع مدارس أبو الريش مجمع مدارس أبو الريش بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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وافق اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، على زيادة المساحة الجارى تخصيصها لإنشاء مجمع مدارس تعليم أساسى جديد بقرية أبو الريش بحرى.

 

جاء ذلك تلبيةً لمطالب أولياء الأمور المتضررين من نقل أبنائهم من المدرسة القديمة والتى تعرضت منذ 3 سنوات لحدوث تصدعات وشروخ تهدد سلامتهم إلى الدراسة فى الفترة المسائية بفصول المعهد الأزهرى بنفس القرية وذلك لحين إنشاء مجمع المدارس.

 

وأكد المهندس هشام عطية، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، أن المساحة الجديدة لمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى ستزيد إلى 3373 م2 بدلاً من 2894 م2 بما يساهم فى زيادة عدد الفصول إلى 22 فصل دراسى موزعين على 4 فصول لمرحلة رياض الأطفال و18 فصل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

 

وأشار إلى أنه سيتم رفع كل ذلك لاستصدار قرار تخصيص بالمساحة الكلية لمجمع المدارس من رئيس مجلس الوزراء للبدء الفورى فى إجراءات الطرح والترسية وثم إنشاء مبنى المجمع والذى سيتكون من أرضى و 4 أدوار تضم الفصول وقاعات الأنشطة المختلفة والمعامل والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية وغيرها من المرافق العامة ، فيما سيكون مجمع المدارس مجاور للمدرسة الثانوية العامة المشتركة لتكتمل المنظومة التعليمية بالقرية مع تخفيف أعباء التنقل للطلاب.

 

وفى نفس السياق، أشار العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، الاستجابة الفورية لشكوى أهالى قرية أبو الريش قبلى من وجود طفح صرف صحى بجوار أسوار مدرسة أبو الريش قبلى الإعدادية مما أدى إلى إعاقة حركة دخول وخروج الطلاب وتهديد سلامتهم تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة و الوحدة القروية و شئون البيئة والتى قامت بمعاينة المشكلة ميدانياً.


محافظ اسوان

مجمع مدارس ابوالريش

الصرف الصحى

اسوان

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