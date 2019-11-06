مجلس مدينة قليوب يصدر ترخيص لبدء هدم جزء آيل للسقوط بمصنع "أبو حوا"

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر مجلس مدينة قليوب برئاسة حامد طلبة، رئيس المركز والمدينة، ترخيص لهدم المبني الثالث بمصنع "أبو حوا" بقليوب، والذي نشب به حريق هائل أول أمس الإثنين، والتي خلفت خسائر تصل لمليار جنيه، على أن تبدأ أعمال هدم المبني الذي تآكل من النيران صباح غدا الخميس، حتى تستطيع الحماية المدنية الانتهاء من أعمال التبريد.

وكان قد تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، موقع إحدى مصانع المخللات بأبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية والذي تعرض لإنهيار جزئي نتيجة لتسرب مياه بالطابق الثاني .

وفي هذا السياق أمر محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فورية لمعاينة المبنى من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المبنى، حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.

ومن المعاينة المبدئية للمصنع تبين وجود تسريب مياه مالحة وبها بعض المواد الكيماوية في الطابق الثاني ،مما أثر على المبني وأدى لتعرضه للإنهيار الجزئي.