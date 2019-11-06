فيديو.. وكيل تعليم كفر الشيخ لأعضاء مجلس الاتحاد : عليكم مسئولية توصيل صوت كل زملائكم

كفر الشيخ – محمد سليمان

أسفرت انتخابات اتحاد طلاب مدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور وإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،عن فوز علي محمد جابر ،بأمانة اتحاد طلاب مدارس محافظة كفر الشيخ عن المرحلة الثانوية، ونوران حمدي عبدالحميد ،الأمين المساعد ،وحمدي ناصر محمد ،مقرر اللجنة الدينية والثقافية، وأحمد منصور الهواري، مقرر اللجنة الإجتماعية، وسماء محمود حسان، مقرر اللجنة العلمية، وسناء سعد محمود ،مقرر اللجنة الرياضية، وزياد خالد محب، مقرر اللجنة الفنية .

وأسفرت انتخابات اتحاد طلاب مدارس المرحلة الإعدادية عن فوز عدي علاء جمعة بأمانة الإتحاد، وعتاب رضى الباز،الأمين المساعد، ومعاذ محمد رجب ،مقرر اللجنة الدينية والثقافية،ومنار صبري يوسف، مقرر اللجنة العلمية، ومحمد عبدالله ،مقرر اللجنة الرياضية ،وندى رجب ،مقرر اللجنة الفنية،وشهد جوهر ،مقرر اللجنة الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ورائد عام المرحلة الثانوية،والدكتور سلامة الويشي ،المدير العام للتعليم العام ، ورائد عام المرحلة الإعدادية ،ووفاء عبدالله ، مدير عام الشئون التنفيذية ،ووجيه عياد،موجه عام التربية الإجتماعية، وعزة الدعدر ،موجه أول تربية اجتماعية، وحموده يونس ،مسئول اتحاد طلاب التربية والتعليم،والسيد يسين،بمكتب الاتحادات الطلابية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم ،أن الانتخابات أفرزت عدد من الطلاب يمكنهم تولي قيادات،لما يتميزون به من صفات القيادة سواء من الطلاب أو الطالبات ،وإنها تقدم التهنئة لهم ،مشيرة إلى أن ما حدث في انتخابات اتحاد طلب كفر الشيخ ، يدل على الشفافية والحرية والديمقرطية التي ظهر عليها الطلاب والمسئولون عن اجراء الانتخابات، بمنتهى الشفافية.

وقالت وكيل الوزارة إن انتخابكم تكليف وليس تشريف ،وأنتم مسئولون عن أصوات جميع الطلاب فعليكم توصيلها للمسئولين،وعليكم بعرض تلك الاصوات والمطالب بأسلوب راقي وبحرية تحكمها القيم والأخلاقيات والعادات والتقاليد التي تربينا عليها، مؤكدة أنه حان الأوان لإعادة القيم الانسانية لجميع طلاب المحافظة نؤصل في القيم مرة أخرى.