سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:19 ص
فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟ مرض الوهن العضلى الوبيل
كتبت ــ فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل سمعت من قبل عن مرض "الوهن العضلى الوبيل" وهو من الأمراض التى تحدث نتيجة للتعرض لاضطراب بالجهاز المناعي، فى هذا الفيديو المعلوماتى سنتعرف أكثر عن هذا المرض، وذلك وفقا لموقعى "webmed  و mayoclinic ".

ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل
 

-من الأمراض المناعية النادرة.

- يؤثر على الجهاز العصبى العضلى.

-  يؤدى لعدم الحركة بشكل طبيعى.


 

أعراض الوهن العضلى الوبيل
 

- زيادة الحركات العضلية.

 -ضعف عضلات الجسم.

- تتأثر عضلات العين ويحدث تدلى الجفون وتشويش الرؤية.

- عضلات الوجه والحنجرة: تغير فى الصوت والكلام، وصعوبة البلع.

- يؤثر على عضلات الرقبة والذراعين والساقين.


 

تشخيص مرض الوهن العضلى الوبيل
 

-إجراء فحص جسدى كامل.

- فحص العضلات والبحث عن وجود ضعف عضلى.

 -فحص حركة العين واختبار وظائف الحركة فى الجسم.

-اختبار تحفيز الأعصاب بالجسم.

 -ضرورة إجراء اختبار الدم، واختبار التنسيلون.

 - أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسى على الصدر.


 

علاج الوهن العضلى الوبيل
 

 -لا يوجد علاج ولكن يمكن تخفيف الأعراض بالعلاج بالكورتيزون ومثبطات الجهاز المناعي.

- بعض المرضى يحتاجون لاستئصال الغدة الزعترية لتورمها.

العضلى (1)
 

 

العضلى (2)
 

 

العضلى (3)
 

مرض الوهن العضلى الوبيل

الوهن العضلى الوبيل

الوهن العضلى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة

إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة

ابدأ يومك بفطار صحى يعتمد على البروتين.. 9 وجبات تشعرك بالشبع طوال اليوم

ابدأ يومك بفطار صحى يعتمد على البروتين.. 9 وجبات تشعرك بالشبع طوال اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة