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فيديو.. اجتماع الرئيس السيسي برئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:27 م
فيديو.. اجتماع الرئيس السيسي برئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جانب من الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناول الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة.

ووجه الرئيس السيسى ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر الجارى لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.

 

وعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق موقف الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمنطقتى بورسعيد والعين السخنة، وكذا المشروعات الجارى التعاقد بشأنها والتى ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح آفاقاً جديدة فى إطار تشغيل الموانئ بالمنطقة وتوطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (1)
 

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (2)
 

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (3)
 

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (4)

السيسى

انفاق بورسعيد

المنطقة الاقتصادية

رئاسة الجمهورية

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