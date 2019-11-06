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10 معلومات عن "أنفاق بورسعيد" بعد قرار الرئيس السيسى بتشغيلها ..صور

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:20 م
10 معلومات عن "أنفاق بورسعيد" بعد قرار الرئيس السيسى بتشغيلها ..صور أنفاق بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال لقائه بالمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر الجارى لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.

ويربط نفقى بورسعيد غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، كما تربط الأنفاق الجديدة بين قارتى أفريقيا وآسيا.

ويقدم "اليوم السابع"، 10 معلومات عن "أنفاق بورسعيد"، المقرر افتتاحها رسميًا خلال شهر نوفمبر الجارى:

- أنفاق بورسعيد تحقق اختصارًا غير مسبوق لزمن عبور القناة يتراوح بين "10: 20" دقيقة بدلاً من الانتظار على المعديات لأيام. 

 -تساهم "أنفاق بورسعيد"، فى تسهيل تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة أكثر سهولة، وتبلغ أطوال الأنفاق الجديدة 4 كيلومترات.

- من المقرر افتتاح إنفاق بورسعيد خلال شهر نوفمبر الجارى، بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببدء تشغيلها لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.

- قام بتنفيذ الأنفاق 6000 عامل ومهندس مصرى من كبرى شركات المقاولات المحلية.

- تمر أنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 64 مترًا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة فى أقل وقت ممكن.

- المرور داخل أنفاق بورسعيد لا يستغرق سوى دقائق معدودة "من 5 إلى 10 دقائق" للوصول إلى أى مكان فى مدن القناة، حيث تلغ سرعة السير داخل الأنفاق 40 كيلومترا فى الساعة.

- تم ربط نفقى بورسعيد والبالغ طولهما 4 كيلومترات لكل نفق، بمجموعة من الممرات العرضية التى تستخدم لحالات الطوارئ.

- يبلغ القطر الداخلى لكل نفق 11.4 مترًا، بارتفاع 5.5 متر من سطح الأرض.

- يتضمن كل نفق فى أنفاق بورسعيد 4 ممرات لحالات الطوارئ كما يحتوى على 25 ألف قطعة خرسانية، والتى تعد المكون للدوائر داخل جسم النفق، وصممت تلك القطع فى مصنع الحلقات الخرسانية داخل موقع المشروع.

- يستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة، بمعدل عبور 40 ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد.

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