فرنسا تتخذ تدابير جديدة لاستقبال المهاجرين من أصحاب المهن

قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ تدابير جديدة فيما يخص الـ مهاجرين واستقبالهم، على أن تكون الأولوية المطلقة لأصحاب المهن، وتهدف الآليات الجديدة المعتزم تطبيقها الحد من الأعداد الكبيرة للمهاجرين فى التراب الفرنسى، وأن أولوية أصحاب المهن لما لهم من أهمية فى مختلف المجالات.

ووفقاً لوزيرة العمل موريل بينيكا لشبكة "بى إف إم تى فى" الفرنسية، ستضع قيودا على المجالات التى تحتاج إلى عمالة ذات مهارات خاصة.

وأشارت بينيكا إلى أن هذا النظام بمثابة "توجه جديد مماثل نوعا ما للنظام المتبع في كندا وأستراليا"، مؤكدة أن الهدف من النظام التوفيق بين الـ مهاجرين من أصحاب المهن وحاجات العمل التى لم يتم تلبيتها فى النظام الحالى.

وأوضحت أن فرنسا ستضع قائمة بالمجالات التى تفتقر للعاملين المهرة، وستقدم وظيفة للمهاجرين من أصحاب العمل وتمنحهم تأشيرة عمل لفترة محددة.

وقالت بينيكا إنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد بحلول صيف العام المقبل.

ويشار إلى أن عدد المهاجرين من أصحاب المهن في فرنسا يبلغ 33 ألف موظف، وأشارت بينيكا إلى أنها لا تتوقع "حدوث تغيير" لهذا الرقم بسبب القواعد الجديدة، مضيفة أن "فرنسا ستوظف مهاجرين وفقا لاحتياجاتها".