سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تتخذ تدابير جديدة لاستقبال المهاجرين من أصحاب المهن

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:03 م
فرنسا تتخذ تدابير جديدة لاستقبال المهاجرين من أصحاب المهن مهاجرين
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ تدابير جديدة فيما يخص الـ مهاجرين واستقبالهم، على أن تكون الأولوية المطلقة لأصحاب المهن، وتهدف الآليات الجديدة المعتزم تطبيقها الحد من الأعداد الكبيرة للمهاجرين فى التراب الفرنسى، وأن أولوية أصحاب المهن لما لهم من أهمية فى مختلف المجالات.

 

ووفقاً لوزيرة العمل موريل بينيكا لشبكة "بى إف إم تى فى" الفرنسية، ستضع قيودا على المجالات التى تحتاج إلى عمالة ذات مهارات خاصة.

 

وأشارت بينيكا إلى أن هذا النظام بمثابة "توجه جديد مماثل نوعا ما للنظام المتبع في كندا وأستراليا"، مؤكدة أن الهدف من النظام التوفيق بين الـ مهاجرين من أصحاب المهن وحاجات العمل التى لم يتم تلبيتها فى النظام الحالى.

 

وأوضحت أن فرنسا ستضع قائمة بالمجالات التى تفتقر للعاملين المهرة، وستقدم وظيفة للمهاجرين من أصحاب العمل وتمنحهم تأشيرة عمل لفترة محددة.

 

وقالت بينيكا إنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد بحلول صيف العام المقبل.

 

ويشار إلى أن عدد المهاجرين من أصحاب المهن في فرنسا يبلغ 33 ألف موظف، وأشارت بينيكا إلى أنها لا تتوقع "حدوث تغيير" لهذا الرقم بسبب القواعد الجديدة، مضيفة أن "فرنسا ستوظف مهاجرين وفقا لاحتياجاتها".

 


فرنسا

المهاجرين فى فرنسا

الحكومة الفرنسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيطاليا: نعتزم فتح حوارات مع ليبيا حول خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:56 م

"الشتاء يطرق الأبواب".. الزراعة تنفذ حزمة إجراءات احترازية لمواجهة إنفلونزا الطيور.. وتؤكد: الوضع آمن ومستقر.. الخدمات البيطرية: لجان تقصى بمزارع الدواجن والأسواق.. وسحب عينات بموقع الطيور المهاجرة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:00 ص

الشرطة الكرواتية تعتقل 3 مواطنين بريطانيين للاشتباه فى تهريبهم مهاجرين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:19 م

شرطة اليونان: العثور على 40 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة مبردة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة