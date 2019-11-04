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"حرس الحدود" يضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب و4707 مهاجرين غير شرعيين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:09 م
"حرس الحدود" يضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب و4707 مهاجرين غير شرعيين جهود قوات حرس الحدود _ أرشيفية
كتب زكى القاضى

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، حيث نجحت قوات حرس الحدود من ضبط 13  بندقية مختلفة الأنواع و 48  خزنة و مسدس وعدد (3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جرام من جوهر الحشيش و (7082) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جرام من مادة الأفيون و (1,579,890) قرص مخدر ، واكتشاف وتدمير (2) مزرعة بانجو و(3) مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان ، وضبط عدد (113) عربة تستخدم فى أعمال التهريب .

 

كما نجحت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (22) أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن  المعادن ، وضبط عدد (1242) كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (4707) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط (3) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية .

 

وأكد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و(2) جندى أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية ، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم


القوات المسلحه

بيان القياده العامه

الجيش المصرى

حرس الحدود

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