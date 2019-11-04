"حرس الحدود" يضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب و4707 مهاجرين غير شرعيين

كتب زكى القاضى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، حيث نجحت قوات حرس الحدود من ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و 48 خزنة و مسدس وعدد (3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جرام من جوهر الحشيش و (7082) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جرام من مادة الأفيون و (1,579,890) قرص مخدر ، واكتشاف وتدمير (2) مزرعة بانجو و(3) مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان ، وضبط عدد (113) عربة تستخدم فى أعمال التهريب .

كما نجحت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (22) أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط عدد (1242) كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (4707) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط (3) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية .

وأكد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و(2) جندى أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية ، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم