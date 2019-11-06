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فتوى " العصمة بيد المرأة " تثير الجدل على مواقع التواصل بين السعوديين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:09 م
فتوى " العصمة بيد المرأة " تثير الجدل على مواقع التواصل بين السعوديين سعوديات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أثارت فتوى بأجازة العصمة بيد المرأة فى المملكة العربية السعودية الجدل بين رواد التواصل الإجتماعى فى المملكة، وتصدر هاشتاج #جواز_العصمة_بيد_المرأة، تريند تويتر بالسعودية.

وكان عالم دين سعودى أجاز العصمة بيد المرأة، إذا اشترطت ذلك فى العقد، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم .

وبحسب الصحيفة فقد أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها فى عقد الزواج، مبيناً «أنه فى حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم».

وكانت عضو مجلس الشورى، الدكتورة إقبال درندرى طالبت بأهمية المساواة بين ⁧الرجل والمرأة فى ما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق فى عقد الزواج، وإيقاع الطلاق إ⁧ذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا ⁧طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين.

وقالت: «الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلم نضيعها؟».

 


العصمة بيد المرأة

جواز_العصمة_بيد_المرأة

السعودية

العصمة

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