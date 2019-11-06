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فتح شوارع مغلقة وصيانة كشافات إنارة عامة بالعريش فى شمال سيناء

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:40 م
فتح شوارع مغلقة وصيانة كشافات إنارة عامة بالعريش فى شمال سيناء فتح الشوارع بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اليوم مجلس مدينة العريش، فى بيان له، عن استكمال فتح طريق العبور من الجانبين اعتبارا من منطقة ملك المسامير حتى مدخل حى العبور وسير حركة المرور بشكلها الطبيعى، وقيام معدات مجلس المدينة برفع التراكمات وتنظيف الشارع .

كما تم فتح شارعين بحى العبور خلف عمارة 20 وشارع ابو سلطان بالمرحلة الثانية .

وفى استجابة لشكاوى المواطنين بشأن ماس كهربى بأحدى الشجيرات بحى الصفا بجوار مسجد الأزهر، قامت إدارة الحدائق بتهذيب أشجار الشارع منعا لحدوث أى كارثة إنسانية للمواطنين وخاصة بسبب المشكله بالتعاون مع إدارة كهرباء العريش .

كما تم تركيب كشافات إنارة الشارع العام والشوارع المطلوب إنارتها بحى ضاحية السلام، وقيام شركه النظافة برفع المخلفات من شوارع الحى .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش الانتهاء من تركيب انارة واضاءة المجسم التجميلى لميدان القاهرة وسط مدينة العريش .

ويجرى العمل فى تجميل الميدان بعمل مجسم تجميلى ، إضافة لأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الساعة وميدان السادات وسط العريش.

كما اعلن مجلس مدينة العريش انتهاء حملة نظافة شارع الفاتح من شارع النخيل حتى رئاسه حى ابو صقل ، ورفع مخلفات المبانى والصرف الصحى وخطوط المياه بالمساعيد من امام رئاسه الحى وامام مدرسه الفيروز وفتح بعض الشوارع وردم بعض البرك خلف سنترال المساعيد بحى الشوربجى وجارى استكمال الاعمال .

 

 

 


شمال سيناء

العريش

مدينة العريش

ميدان القاهرة بالعريش

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