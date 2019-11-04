إضاءة مجسم ميدان "القاهرة" وسط مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش مساء اليوم فى بيان له، الانتهاء من تركيب إنارة وإضاءة المجسم التجميلي لميدان القاهرة وسط مدينة العريش .

ويجرى العمل فى تجميل الميدان بعمل مجسم تجميلي ، إضافة لأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الساعة وميدان السادات وسط العريش.

كما أعلن مجلس مدينة العريش انتهاء حملة نظافة شارع الفاتح من شارع النخيل حتي رئاسه حى ابو صقل ، ورفع مخلفات المباني والصرف الصحي وخطوط المياه بالمساعيد من أمام رئاسة الحى وأمام مدرسة الفيروز وفتح بعض الشوارع وردم بعض البرك خلف سنترال المساعيد بحى الشوربجى وجارى استكمال الأعمال .