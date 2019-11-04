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إضاءة مجسم ميدان "القاهرة" وسط مدينة العريش

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:02 م
إضاءة مجسم ميدان "القاهرة" وسط مدينة العريش مجسم ميدان القاهر
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش مساء اليوم فى بيان له، الانتهاء من تركيب إنارة وإضاءة المجسم التجميلي لميدان القاهرة وسط مدينة العريش .

ويجرى العمل فى تجميل الميدان بعمل مجسم تجميلي ، إضافة لأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الساعة وميدان السادات وسط العريش.

 كما أعلن مجلس مدينة العريش انتهاء حملة نظافة شارع الفاتح من شارع النخيل حتي رئاسه حى ابو صقل ، ورفع مخلفات المباني والصرف الصحي وخطوط المياه بالمساعيد من أمام رئاسة الحى وأمام مدرسة الفيروز وفتح بعض الشوارع وردم بعض البرك خلف سنترال المساعيد بحى الشوربجى  وجارى استكمال الأعمال .

 


شمال سيناء

العريش

مدينة العريش

ميدان القاهرة بالعريش

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