فتاة العياط تغادر مركز الشرطة عقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها

كتب بهجت أبو ضيف

غادرت المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، وال مشهورة بفتاة العياط، مركز الشرطة منذ قليل، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بتنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها.

كانت المحكمة قررت صباح أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل "أميرة.أ" على ذمة القضية، بدون كفالة مالية، وتسليمها لولى أمرها.

فتاة العياط" تنتظر قرار إحالتها للمحاكمة إمام محكمة جنايات الطفل، بعدما ثبت من خلال الأوراق الرسمية أنها دون الـ 18 (سنة المسؤلية الجنائية)، فيما يحاكم باقى المتهمين أمام الجنايات.

موقف المتهمين الثانى والثالث فى القضية وهم "وائل.م" السائق المرتبط عاطفيًا بالفتاة وصديقه، والمتهمان لخطف الفتاة والشروع فى اغتصابها وسرقة هاتفها، يختلف عن موقف "أميرة" حيث من المقرر محاكمتهم أمام محكمة الجنايات لبلوغهم السن القانونى.