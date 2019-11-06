عازفة كمان يابانية: كنت أحلم بزيارة مصر .. والموسيقى تتجاوز جميع الاختلافات

كتبت رباب فتحى

قالت عازفة الكمان اليابانية إليسا كواجوتي، بمناسبة زيارتها إلى مصر للمشاركة فى مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون العالمية فى عامه الثانى، إنها ليست المرة الأولى التى تزور فيها القاهرة، وإنما هى المرة الأولى التى تأتي للعزف والمشاركة فى المهرجان باعتبارها مدرسة موسيقى وعازفة كمان، فضلا عن تقديمها دروسا للطلاب فى القاهرة.



محررة اليوم السابع مع العازفة





وولدت كواجوتي وتخرجت في الجامعة في اليابان ، وانتقلت إلى بلجيكا للمشاركة في واحدة من أكبر المسابقات ، وهى مسابقة الملكة إليزابيث في بروكسل في عام 1985 ، حيث حصلت على جائزة، وقررت بعدها البقاء هناك لأنها أحبتها كثيرًا . وعندما أنهت دراستها في المعهد الموسيقي في بلجيكا ، بدأت التدريس.

وحول زيارتها للقاهرة، قالت كواجوتي ، لقد كان حلمها أن تأتي إلى مصر "لأنني عندما كنت طفلة كنت أرغب في أن أكون عالمة آثار بسبب ما كنت أقرأه دائمًا عن التاريخ المصري".



العازفة اليابانية

وأضافت كواجوتي، فى تصريحات صحيفة، أنها في زياراتها السابقة لمصر ، شاهدت الأهرامات ، وسقارة ، والمتاحف ، لكن هذه المرة كان جدولها مشغولاً للغاية، ومع ذلك لم تفوت فرصة تجربة الأطباق المصرية المختلفة، قائلة إنها أحبت كل ما أكلته في البلاد ، لا سيما والباذنجان والخبز المصري.

وأوضحت أنها بدأت العزف على آلة الكمان منذ أن كانت في الخامسة من عمرها ، قائلة: "مع الموسيقى ، يمكننا دائمًا التواصل مع الناس ... أحيانا أنسى كوني يابانية ، وأنسى مكاني" ، لاسيما أثناء سفرها إلى العديد من البلدان وعزفها أمام جمهور مختلف كل مرة، حيث زارت الكونغو والمكسيك والإكوادور وبولندا وغيرهم ، مؤكدة أن الموسيقى تكسر الحواجز اللغوية وتقلل الفجوة بين الثقافات.



عازفة الكمان اليابانية اليسا



وأوضحت العازفة اليابانية، أنها أعطت درسًا رئيسيًا في المعهد العالى للموسيقي بالقاهرة ، حيث التقت بموسيقيين صغار تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عامًا وقدمت لهم نصائح مضيفة "لقد كانت تجربة جيدة للغاية ، وقد تأثرت بمستوى أدائهم المميز."

وأكدت "مرة أخرى ، أود أن أقول أنه في الموسيقى ، لا يوجد فرق بين الأولاد والبنات ، أو الجنسيات ، فنحن جميعًا متشابهون في الموسيقى ... لقد تأثرت حقًا بهم [الطلاب] ، وآمل أن أتمكن من زيارتهم مرة أخرى ".



العازفين اليابانية والبلجيكى



وفي إجابة على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الموسيقى في مواجهة العنف والإرهاب ، استشهدت كواجوتي بمجموعات موسيقية كانت موجودة خلال الحرب العالمية الثانية في معسكرات الاعتقال ، قائلة:"يمكن للموسيقى أن تنقذ النفوس.. الموسيقيون كانوا هناك وأرادوا أن يفعلوا شيئًا ، وقد نجوا على الرغم من جوعهم ، لأنهم عبروا عن مشاعرهم بالموسيقى، مضيفة: أنها مستعدة لأي تعاون مستقبلي مع الموسيقيين الشرقيين، وخاصة المصريين لخلق هذا النوع من الانصهار الفريد بين ثقافتين مختلفتين.

وحول الموسيقى اليابانية، قالت إنها مختلفة تماما، لكن بعض الملحنين اليابانيين يحاولون مزج الطريقة اليابانية التقليدية مع الموسيقى الأخرى.

وبسؤالها عن عدد ساعات التدريب حتى تتمكن من تقديم مثل هذا الأداء ، قالت إنها بدأت في ممارسة التمارين لمدة 8 ساعات عندما كانت طفلة مؤكدة "كان الأمر صعباً ولكنه منظم للغاية ، لذلك لم أشعر بالأسف ".

كما تحدثت عن الدور الرئيسي الذي يجب أن يلعبه الآباء مع أطفالهم الموهوبين لدعمهم.

وكان السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكي نوكى استضاف فى مقر إقامته حفلًا صغيرًا للعازفة اليابانية إليسا كواجوتي وعازف الجيتار البلجيكي إيف ستورمز ، فى مقر إقامته بالقهارة ليلة الثلاثاء.



الحفل فى مقر إقامة سفير اليابان

وعزف الثنائى –على هامش المشاركة فى مهرجان قصر المنيل - عدد من المقطوعات العالمية متعددة الجنسيات ، حيث أخذ الجمهور في رحلة قصيرة إلى بلدان مختلفة.



السفير اليابانى بالقاهرة



حضر الحفل يوم الثلاثاء عدد من السفراء والمسؤولين في السفارات الأجنبية بالقاهرة وبعض الموسيقيين في دار الأوبرا.