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طلاب أسيوط يحصدون المركز الأول عالميا فى المسابقة الدولية لكاسحات الألغام بالصين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:23 ص
طلاب أسيوط يحصدون المركز الأول عالميا فى المسابقة الدولية لكاسحات الألغام بالصين طلاب جامعة أسيوط الفائزين
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط،حصول فريقAssuit Robotics بكلية الهندسة بالجامعة على المركز الأول عالميًا، فى نهائى المسابقة الدولية لكاسحات الألغام "روبوت كاشف الألغام " minesweeper "، بالصين " IROS 2019"، مشيراً أن ذلك يعد فخراً للجامعة ونجاحاً جديداً يضاف إلى مسيرة النجاحات الحافلة لطلابها فى مختلف المسابقات والمحافل الدولية والعالمية والذين استطاعوا من خلالها رفع اسم جامعة أسيوط عالياً، ومن هذا المنطلق أشاد بجهد طلاب فريق أسيوط روبوتوكس وسعيهم الدائم إلى تحقيق التفوق والسبق فى كل المسابقات التكنولوجية التى قاموا بخوضها خاصة فى مجال الكشف عن الألغام، وهو ما كان له أن يتم بدون جهود الأساتذة والمشرفين من كوادر كلية الهندسة والذين لم يألوا جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإدارى للفريق منذ نشأته.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة تسعى إلى دعم وتشجيع الطلاب على الدعم والابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق الفعلى على أرض الواقع ، مشيراً ان عنصرى الإبداع والابتكار قد أصبحا من أهم أذرع الأنشطة الطلابية بالجامعة فى الآونة الأخيرة والتى تسهم فى بناء أجيال مبتكرة وخلاقة ، كما هنأ طلاب الفريق على هذا المركز المرموق متمنياً لهم مزيداً من التقدم .

وفى السياق ذاته أكد الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، أن فريق Assuit robotics قد نجح فى تمثيل الجامعة تمثيلاً جيداً على مستوى العالم من خلال المسابقة الدولية "روبوت كاشف الألغام " minesweeper ، مشيراً ان ذلك جاء بفضل دعم إدارة الجامعة وكذلك جهد الدكتور مازن محمد شفيق الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية والمشرف الأكاديمى ، والذى أشرف على كافة مراحل الاختراع والذى تم تصنيعه نموذجاً منه فى الكلية بكل كفاءة ودقة وهو عبارة عن إنسان آلى يستطيع الكشف عن الألغام على أعماق كبيرة وبدون حفر، مؤكداً على عزم الفريق على مواصلة العمل بدأب لتصنيع هذا النموذج بالجملة.

كما أضاف الدكتور مازن شفيق أن الفريق يضم الطالب احمد سيد على بالفرقة الثالثة ميكانيكا قوى ، محمد سليمان أبو حسيبة الفرقة الرابعة ميكانيكا إنتاج ، محمد جمال عليش الفرقة الثالثة كهرباء اتصالات والكترونيات ، محمد علاء فراج الفرقة الثانية كهرباء ، مصطفى محمد محمود الفرقة الثانية كهرباء ، أحمد مجدى حسن الفرقة الثالثة كهرباء حاسبات وتحكم ، أسماء وجيه عبد العزيز الفرقة الثانية ميكاترونكس ، كريم عصام الدين سيد الفرقة الثانية كهرباء ، أحمد فتحى عبد القادر الفرقة الثانية كهرباء، والذين سبق لهم التأهل لخوض العديد من المسابقات الدولية والعالمية وتحقيق مراكز متقدمة بها .

 

فريق طلاب جامعة أسيوط يحصد المركز الأول على مستوى العالم فى المسابقة الدولية لكاسحات الألغام بالصين (1)

فريق جامعة اسيوط 

فريق طلاب جامعة أسيوط يحصد المركز الأول على مستوى العالم فى المسابقة الدولية لكاسحات الألغام بالصين (2)

 
فريق كاسحات الألغام بالصين

فريق طلاب جامعة أسيوط يحصد المركز الأول على مستوى العالم فى المسابقة الدولية لكاسحات الألغام بالصين (3)

الطلاب الفائزين

 


طلاب جامعة اسيوط

المركز الاول على مستوى العالم

المسابقة الدولية لكاسحات الالغام بالصين

رئيس جامعة اسيوط

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