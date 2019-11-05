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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:12 م
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وتكريم الطلاب الناجحين فى امتحان الـ DELF الدولى..

صور.. افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:59 ص
صور.. افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى - ضحا صالح

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحرص دوماً على دعم كافة مراكز اللغات الأجنبية بها والتى تقوم بدور هام وحيوى فى فتح الطريق أمام الدارسين والمهتمين بتعلم وإتقان اللغات الأجنبية المختلفة سواء من أبناء الجامعة أو من خارجها وإرشادهم إلى القواعد السليمة لإتقان اللغات، لافتاً إلى أن الجامعة تضم بين طياتها العديد من مراكز اللغات المتنوعة والتى تشمل مركز اللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية والتى استطاعت عبر العقود الماضية فى الوصول بدارسيها إلى مستويات متقدمة فى تعلم اللغات المختلفة .

 

جاء ذلك فور تلقيه تقريراً من الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة ، يفيد بافتتاحها "معرض الكتاب الفرنسى الثالث " بمركز دراسات اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالجامعة وذلك بحضور الدكتورة نهى رزق مديرة المركز، والدكتور سامح البنا الأستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب، وعدد من ممثلى شركة أبو الهول لتوزيع الكتب الفرنسية .

 

وفى هذا السياق أشادت الدكتورة مها غانم بالمعرض بما يضمه المعرض من كتب ثقافية وتعليمية باللغة الفرنسية والملائمة لكافة المراحل العمرية داخل الإطار الجامعى وخارجه، معربة عن إعجابها بالتميز الواضح لمركز اللغة الفرنسية بالجامعة وبأنشطته الرائدة وسعيه الدائم إلى تطوير ما يقدمه من خدمات للدارسين به والمترددين عليه وهو ما جعله يحظى بثقة كبرى وإقبال متزايد من كافة الراغبين فى تعلم اللغة الفرنسية، معلنة عن مواصلة دعم إدارة الجامعة لكافة مراكز اللغات وتشجيع الدارسين على المشاركة فى الأنشطة المختلفة لتلك المراكز.

وفى هذا الإطار أعلنت عن عزمها لتنظيم نشاط تنافسى بين كافة مراكز اللغات على مستوى الجامعة وذلك لإظهار أوجه التميز للدارسين وتأكيداً للهدف الأسمى لها فى العمل على نشر ثقافات الشعوب الأخرى وزيادة المهارات اللغوية للطلاب .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهى رزق إلى أن المعرض يضم أكثر من 2000 كتاب باللغة الفرنسية والمتنوعة ما بين القواميس والروايات والمجلات والكتب التعليمية للمبتدئين فى تعلم اللغة الفرنسية وذلك بخصم 20% للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بالمركز .

كما أضافت أنه على هامش أعمال المعرض قامت الدكتورة مها غانم بتكريم الطلاب الناجحين فى امتحان الدليف الدولى بالمركز كما استعرضت حصاد المركز طوال عام 2019 ومحطات تطوره والتى جاء من أهمها نجاح 54 طالب بامتحان الدلف الدولى، عقد عدة دورات لغوية عامة ومتخصصة داخل المركز، تنظيم احتفالاً باليوم العالمى للفرانكوفونية، مشاركة طلاب المركز بدورات الصيف لمركز الأنشطة الفرانكوفونية .

 

افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط (2)
افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط 

 

افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط (3)
افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط 

 

افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط (1)
افتتاح المعرض السنوى الثالث للكتاب الفرنسى بجامعة أسيوط 

جامعة اسيوط

المعرض السنوى للكتاب الفرنسى

مركز اللغة الفرنسية

معارض جامعة اسيوط

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