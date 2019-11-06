طاجيكستان: مقتل 17 شخصا فى هجوم على موقع حدودى

قالت السلطات فى طاجيكستان اليوم الأربعاء، إن 17 شخصا قتلوا فى تبادل لإطلاق النار إثر هجوم مسلحين ملثمين خلال الليل على موقع على الحدود مع أوزباكستان.

وقالت لجنة الأمن القومى فى طاجيكستان فى بيان إن المهاجمين الذين كان عددهم نحو 20 قتلوا أحد الحراس وشرطيا قبل مقتل 15 منهم فى تبادل لإطلاق النار بينما اعتقلت السلطات الخمسة الباقين.

ولم تفصح اللجنة عن مزيد من المعلومات عن المهاجمين.

وقالت إن تحقيقا يجرى في الواقعة التي حدثت على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دوشنبه.