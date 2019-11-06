ضبط 960 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شهير في الدقي

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الجهود عن ضبط (967) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إدارة شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات (بمحافظة المنوفية) لحيازته (196,135) طن "منتجات الخضروات والفاكهة" معبأة داخل عبوات مدون عليها تاريخ صلاحية منتهى، وبالفحص تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية، تمهيداً لإعادة تعبئتها بتاريخ صلاحية حديث لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين والأضرار بالصحة العامة.

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن إدارة معمل لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لإحدى المطاعم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقى (بمحافظة الجيزة) لحيازته (960) كيلو جرام "مقطعات دواجن – مفروم لحوم – حمام – زيت طعام" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ضبط مالك مصنع لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (7,736) طن "منظفات صناعية" متعدة الأغراض معبأة داخل براميل وجراكن بدون بيانات "مجهولة المصدر".