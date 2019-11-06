ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى حملات للطب البيطرى بالفيوم

وقامت إدارة الخدمات بالتفتيش على حوالى 7 عيادات ومراكز بيطرية، وقامت إدارة الدواجن بمعالجة 4510 طائر وتحصين 14415 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، وتم ترخيص 4 مزرعة دواجن واستخراج 7 تصريح ماقبل البيع، ومعاينة 2 مزرعة.

كما قامت إدارة الرعاية والعلاج بالكشف علي2661حيوان وعلاج20حيوانات منزلية وإجراء 10عمليات جراحية، إلى جانب عمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 274حيوان، واختبارات الدرن لعدد 200 حيوان،كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 222كلباً ضالاً .

ونظمت إدارة الإرشاد عدة ندوات إرشادية لتوعية وإرشاد المواطنين،ورافقت إدارة الوقاية والرعاية أثناء القافلة العلاجية لعلاج ورش الحيوانات لدعم الفلاح وحماية الثروة الحيوانية، وتوعية المواطنين بأهمية الاستجابة للجان التحصين ضد مرض الحمي القلاعية،وحمي الوادي المتصدع نظراً لاقتراب الحملة القومية.