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ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى حملات للطب البيطرى بالفيوم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:24 م
ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى حملات للطب البيطرى بالفيوم لحوم - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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قامت إدارة المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطرى بالفيوم بضبط 50كجم لحم مفروم و200 كجم لحم جاموسي و100كجم أحشاء غير صالحة للإستهلاك الآدمى و320 كجم كوارع وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلي مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 668 رأس ومذبوحات مجازر الدواجن وعددها 9910 طائر.

وقامت إدارة الخدمات بالتفتيش على حوالى 7 عيادات ومراكز بيطرية، وقامت إدارة الدواجن  بمعالجة 4510 طائر وتحصين 14415 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، وتم ترخيص 4 مزرعة دواجن واستخراج 7 تصريح ماقبل البيع، ومعاينة 2 مزرعة.

كما قامت إدارة الرعاية والعلاج بالكشف علي2661حيوان وعلاج20حيوانات منزلية وإجراء 10عمليات جراحية، إلى جانب عمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 274حيوان، واختبارات الدرن لعدد 200 حيوان،كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 222كلباً ضالاً .

ونظمت إدارة الإرشاد عدة ندوات إرشادية لتوعية وإرشاد المواطنين،ورافقت إدارة الوقاية والرعاية أثناء القافلة العلاجية لعلاج ورش الحيوانات لدعم الفلاح وحماية الثروة الحيوانية، وتوعية المواطنين بأهمية الاستجابة للجان التحصين ضد مرض الحمي القلاعية،وحمي الوادي المتصدع نظراً لاقتراب الحملة القومية.

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

الطب البيطري بالفيوم

اللحوم الفاسدة بالفيوم

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