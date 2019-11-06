ضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بأسوان

تلقى العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور بأسوان، إخطاراً يفيد بشن حملة مرورية بشوارع أسوان أسفرت عن ضبط 620 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت نتائج الحملة، تحرير 127 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى 77 مخالفة، وتم تحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وتم سحب تراخيص 86 حالة عدم قبول التصالح، وتم تحرير 205 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط توك توك وسيارة بدون ترخيص.

وفى سياق آخر، تم تنفيذ 763 حكماً، شملت ضبط 3 محكوم عليهم أحكام جنايات، و148 حكم حبس جزئى و31 حكم حبس مستأنف و441 أحكام غرامات و140 مخالفات.