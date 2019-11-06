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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:47 م
خالد صلاح
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ضبط مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بالاسكندرية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:40 م
ضبط مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بالاسكندرية محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملة مكبرة، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع المخالفة، والغير مرخصة وخصوصا مصانع منتجات الألبان.

وقامت إدارة تموين العامرية، برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

 

وقال بيان صادر اليوم من مديرية التموين بالاسكندرية، إن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع منتجات ألبان بدون تراخيص بقرية "بيصار 57"، وتم ضبط و تحريز كميات من القشدة و الجبن موتزريلا بدون بيانات، و160 كجم اضافات منتجات ألبان بدون بيانات و 280 كجم زيت جوز هند بدون بيانات و 100 صفيحه سمن بقرى زنة العبوة 15 كجم 1650 برطمان زجاج فارغ، 300 عبوة عسل نحل بدون بيانات، 461 عبوة سمن بقرى وزن العبوة 500 جم بدون بيانات.

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مخالفات تموينية

مكاتب التموي

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