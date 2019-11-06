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ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بالشرقية و يجري عمليات حجامة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:08 م
ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بالشرقية و يجري عمليات حجامة غلق عيادة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت مديرية الصحة بالشرقية ، ثلاثة منشآت طبية خاصة ، بينهم عيادة علاج طبيعي، يديرها شخص حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية و ينتحل صفة طبيب ،ويقوم بعمليات حجامة ، و ضبط لدية عينات أدوية مجانية ،خاصة بوزارة الصحة محظورة التداول .

 و ذكر بيان ، أنه شنت حملة من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان ، بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، ومفتشي العلاج الحر بإدارات الزقازيق وههيا الصحية علي معامل التحاليل الطبية ،غير الحكومية بمراكز ومدن الزقازيق وههيا لمعاينة التراخيص حيث تم المرورعلي 43 معمل خاص، وتبين وجود مدير لأحد المعامل يعمل بدون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة ، وعلي الفور تم غلق المنشأة، لعدم وجود المدير الفني ولمخالفته الاشتراطات الصحية والبيئية ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة مركز الزقازيق .

وفي سياق متصل شنت إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالحسينية حملة علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الحسينية ، تم ضبط طبيب يقوم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص ويقوم بعمل التحاليل الطبية داخل العيادة، ويقوم بممارسة مهنة العلاج الطبيعي داخل العيادة ، كما تم ضبط بعض الأدوية الخاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة ، تم تحريز الأدوية ، وغلق وتشميع المنشأة ، كما تم ضبط شخص حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية يقوم بإدارة منشأة بدون ترخيص وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي ويقوم باستقبال المرضي وعمل الحجامة وعلاج ألام العمود الفقري .

 كما تم المرور علي العديد من المعامل والعيادات الطبية الخاصة وتلاحظ تشغيل 3 منشآت بدون ترخيص وعدم إتباع اشتراطات مكافحة العدوي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة الحسينية .

 


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