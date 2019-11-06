ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمنطقة 15مايو، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد شريف فيصل مفتش قطاع حلوان، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها أن كلاً من "ح. ي" ، 23 سنة، عاطل ، و"ر. ع"، 25 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 5 قضايا " مقاومة سلطات " يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب ).

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما ، وبحوزة الأول سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم و2 طلقة من ذات العيار ".

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهما " سيئ النية " م . ق"، 38 سنة، صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية كائن بسوق بدائرة القسم ، وأقر المتهم الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وقرر المجني عليه الثالث بعدم تحريره محضر بواقعة السرقة ،وتحرر عن ذلك للمحاضر اللازمة.