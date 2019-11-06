صور.. وزيرة الهجرة تصل جامعة طنطا لإطلاق "مبادرة جامعتك لها حق عليك"

الغربية - مصطفى عادل

استقبل الدكتور مجدى سبع رئيس جامعه طنطا، وزيرة الهجرة للمشاركة فى مؤتمر إطلاق "مبادرة جامعتك لها حق عليك" بقاعة الموتمرات بمبنى إدارة الجامعة، بمشاركة الدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، وأحد أبناء جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات الجامعة.

وعقب الزيارة تتوجه وزيرة الهجرة لتفقد المنطقة اللوجستية على مساحة 83 فدانا بمنطقة سبرباى بطنطا.



رئيس جامعة طنطا يستقبل وزيرة الهجرة