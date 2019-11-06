صور.. ندوة تعريفية عن بنك المعرفة المصرى لطلاب "تمريض المنيا"

المنيا- فريق المحافظات

في ضوء حرص كلية التمريض بجامعة المنيا على تثقيف طلابها علميًا وعمليًا، وإمدادهم بالمزيد من المعلومات التي تيسر عليهم طرق البحث العلمي، عقدت لجنة المكتبات بالكلية ندوة تعريفية تثقيفية لطلاب الكلية حول بنك المعرفة المصري، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتورة عزة محمد حافظ عميد الكلية، والدكتور هدى عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يسرية السيد حسين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالندوة، محمد كمال منسق بنك المعرفة بالجامعة، شارحًا للطلاب الخدمات التي تُقدمها المكتبة الرقمية بالجامعة، وموقع بنك المعرفة المصري، وكيفية التسجيل والاشتراك به، وما يُقدمه من معلومات يمكن للطلاب الرجوع لها والاستفادة منها في إعداد البحوث العلمية، لإمكانيته بتوفير عدة مصادر معلوماتية من خلال نافذة تتميز بسرعة البحث والحصول على المعلومات بأبسط الطرق.

وفي نهاية الندوة أهدت عميد الكلية شهادة تقديرية للمحاضر، تقديرًا له ولمجهوده المبذول.

أشرف على تنظيم الندوة كل من الدكتورة جيهان أحمد رئيس لجنة المكتبات بالكلية، والدكتور صفاء محمد، والدكتورة هند إلهام.



ندوة تعريفية عن بنك المعرفة المصرى لطلاب تمريض المنيا (



ندوة تعريفية عن بنك المعرفة المصرى لطلاب تمريض المنيا (



ندوة تعريفية عن بنك المعرفة المصرى لطلاب تمريض المنيا



ندوة تعريفية عن بنك المعرفة المصرى لطلاب تمريض المنيا



ندوة تعريفية عن بنك المعرفة المصرى لطلاب تمريض المنيا