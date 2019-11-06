صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال أطفال مدرسة 24 أكتوبر بالمولد النبوى

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية فى اطار الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، العرض الفنى الاستعراضى الذى قدمه أطفال مدرسة 24 أكتوبر التجريبية الرسمية للغات أمام مقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد بحى ثالث والذى تتضمن تقديم مجموعة من الأغنيات والتواشيح الدينية والفقرات الشعرية للأطفال أحتفالا بهذه المناسبة والذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .

ورافق نائب المحافظ، كلا من اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم ونائبه الدكتور عادل عثمان، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم.



نائب المحافظ يشهد الإحتفالية



جانب من الإحتفالية أمام المحافظة