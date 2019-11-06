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صور.. نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسى بالقاهرة لتنشيط حركة السياحة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:33 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسى بالقاهرة لتنشيط حركة السياحة نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسى بالقاهرة
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر اليوم الأربعاء فارنسو بوجو القنصل العام الفرنسى بالقاهرة ومارى كرستين جيلبر القنصل الفخرى الفرنسى بالأقصر، وذلك على هامش تواجده بمحافظة الأقصر، لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين وخطط تنشيط السياحة.

 

وأوضح فارنسو بوجو – خلال اللقاء - أنها الزيارة الثالثة له بمحافظة الأقصر، والتى تستهدف لقاء الفرنسيين المقيمين بالأقصر ومناقشة المشكلات التى قد تواجههم، وأعرب القنصل العام الفرنسى عن سعادته بزيارة معالم الأقصر، واصفاً إياها بالمعالم الساحرة مشيداً بأعمال التطوير التى تبرز عظمة المدينة الحضارية.

 

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالقنصل العام الفرنسى للأقصر، حيث ناقش الجانبان سبل جذب المزيد من السياحة الفرنسية إلى الأقصر، مشيراً إلى أن الشعب الفرنسى من الشعوب التى تعرف قيمة وأهمية السياحة الثقافية، مؤكداً على تعاون الجانب المصرى ممثلاً فى كافة الجهات المنوطة لضمان حصول الفرنسيين سواء السياح أو المقيمين على إقامة مميزة بالأقصر، ومن المقرر أن يتوجه القنصل العام الفرنسى لمحافظة أسوان عقب انتهاء زيارته لمحافظة الأقصر.

 

وكان قد شارك المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فى فعاليات معرض "الصين الثانى الدولى للاستيراد"، الذى يقام فى مدينة شنغهاى الصينية، ممثلا عن مصر والشرق الأوسط، وذلك فى حضور السيد شى جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأكد على أن معرض "الصين الثانى الدولى للإستيراد" يعد منصة استراتيجية لتشجيع التعاون فى مختلف المجالات ويلعب دوراً محورياً فى تنمية التعاون المشترك بين جمهورية الصين الشعبية وباقى دول العالم، مشيرا الى ما شهدته العلاقات الصينية المصرية من طفرة كبيرة فى العديد من المجالات مما يعزز التعاون المشترك وتحقيق التنمية فى اطار مبادرة الحزام والطريق.

 

نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسي بالقاهرة وقيادات الوفد الفرنسي (1)
نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسي بالقاهرة وقيادات الوفد الفرنسي

 

نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسي بالقاهرة وقيادات الوفد الفرنسي (2)
نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسي بالقاهرة وقيادات الوفد الفرنسي 

 

نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسي بالقاهرة وقيادات الوفد الفرنسي (3)
نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل الفرنسي بالقاهرة وقيادات الوفد الفرنسي 

الاقصر

اخبار الاقصر

تنشيط السياحة بالاقصر

الوفد الفرنسى بالاقصر

السياحة الفرنسية بمصر

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