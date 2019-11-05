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صور.. 50 رحلة بالون تقل 1270 سائح أجنبى للاستمتاع بسحر الأقصر من السماء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:38 م
صور.. 50 رحلة بالون تقل 1270 سائح أجنبى للاستمتاع بسحر الأقصر من السماء البالون الطائر خلال الإنطلاق في سماء الأقصر لإسعاد السائحين
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت سماء محافظة الأقصر، تحليق 50 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربى، أقلت على متنها 1270 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام، وذلك خلال 48 ساعة مضت.

وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس في سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولي أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً، وحصل السائحون المشاركون فى الرحلات علي قدر كبير من المتعة والسعادة الغامرة بالتحليق فى سماء الأقصر.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

وكان قد صرح الكابتن طيار أحمد عبود ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر، أنه يجرى حالياً ربط سياحة البالون برحلات سفارى سياحية فى جبال البر الغربي، كما يتم التخطيط لإقامة مطارين جديدين لإقلاع رحلات البالون فى غربى محافظة الأقصر بجوار معابد ومقابر القدماء المصريين، مضيفاً أن الأقصر تتفرد عن باقى محافظات مصر بأنها ذات طقس يسمح بخروج رحلات البالون الطائر أغلب أيام العام، ولذلك يجرى العمل على زيادة الرحلات اليومية التى تخرج من مطار البالون الحالى والمطارات المقرر تدشينها مستقبلاً، حيث أنه حالياً تخرج رحلات البالون فى الصباح الباكر فقط.

أكثر من 50 رحلة بالون طائر تنطلق بسماء الأقصر خلال 48 ساعة
أكثر من 50 رحلة بالون طائر تنطلق بسماء الأقصر خلال 48 ساعة

 

البالون الطائر خلال الإنطلاق في سماء الأقصر لإسعاد السائحين
البالون الطائر خلال الإنطلاق في سماء الأقصر لإسعاد السائحين

 

البالون الطائر خلال التجهيز للإنطلاق في مطار غربي الأقصر
البالون الطائر خلال التجهيز للإنطلاق في مطار غربي الأقصر

 

البالونات تقل علي متنها 1270 سائح أجنبي للإستمتاع بسحر الأقصر من السماء
البالونات تقل علي متنها 1270 سائح أجنبي للإستمتاع بسحر الأقصر من السماء

 

جانب من استقلال السائحين لرحلات البالون الطائر غربي الاقصر
جانب من استقلال السائحين لرحلات البالون الطائر غربي الاقصر

 


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