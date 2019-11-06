صور.. محافظ كفر الشيخ يسلم بطاطين وحلوى المولد النبوى لـ80 من أمهات الأيتام

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلّم الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، البطاطين والحلوى لـ80 من أمهات الأيتام بمناسبة المولد النبوى الشريف وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 63 بالتعاون مع جمعية شباب تنمية كفرالشيخ تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي برعاية محافظ كفرالشيخ، وذلك بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمد البسطويسى، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسليم 80 بطانية لحلول فصل الشتاء و8080 علبة حلوى المولد النبوى الشريف على أمهات الأيتام من جميع مراكز المحافظة، وذلك لمد يد العون للأسر الأولى بالرعاية لمواجهة برد الشتاء، وتوزيع بطاطين على تلك الفئات المستهدفة وتقديم الدعم اللازم للأسر وتحسين الحياة بالمناطق الأشد احتياجا، لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وحث محافظ كفر الشيخ، الشباب ورجال الأعمال للتبرع بألحفة لمد يد العون للأسر الأكثر احتياجاً لمواجهة برد الشتاء بقرى المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية والخيرية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهد الذى تبذله جمعية شباب تنمية كفرالشيخ وما يقدموه من خدمات للمواطنين، مؤكداً أن طرق الخير غير منحصرة في مجال من المجالات، مقدماً لهم الشكر على الأعمال الطيبة التي تقوم بها بكفرالشيخ وتقديم الدعم للمستحقين، لافتاً ان نوعية الخدمة التي تقدمها الجمعية تستحق كل الشكر والتقدير، كما قدم خالص الشكر للمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والعاملين على جهودهم المتميزة فى تحقيق التنمية بالمجتمعKكما قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأمهات الايتام وأبناء المحافظة بمناسبة المولد النبوى الشريف للعام 1441 هـ.

وعلى جانب آخر سلم محافظ كفرالشيخ، 3 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.



محافظ كفر الشيخ يسلم بطاطين وحلوى المولد النبوى لـ80 من أمهات الأيتام



محافظ كفر الشيخ يسلم بطاطين وحلوى المولد النبوى لـ80 من أمهات الأيتام



محافظ كفر الشيخ يسلم بطاطين وحلوى المولد النبوى لـ80 من أمهات الأيتام (