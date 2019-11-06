سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:00 ص
محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول محافظ كفر الشيخ ومحرر اليوم السابع
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى الانتهاء من 97% من متحف كفر الشيخ، وجارى وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه، مؤكدًا أن محافظة كفر الشيخ تملك تلالاً أثرية على مساحة 1657 فدانًا، وتم التنسيق مع وزارة الآثار للتنقيب بتلك التلال الأثرية، لسرعة تسليم الأراضى التى انتهى التنقيب فيها، لاستغلالها فى مشروعات ذات نفع عام، لعدم وجود ظهير صحراوى بالمحافظة، وهذا الملف من أهم الملفات لدينا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة نجحت فى استرداد العديد من الأراضى المنتهية التنقيب بها منذ سنوات، ولم تسلم للمحافظة، نتيجة لوجود فساد إدارى أو تقاعس وعدم متابعة، وقد جرى استغلال تلك الأراضى بمشروعات غاية فى الأهمية، ومنها تخصيص 15 فدانًا بتل الضبعة بقرية شابة بمركز دسوق لإقامة مصنع تدوير القمامة ليضع حلاً نهائيًا لمشاكل القمامة والمخلفات بـ3 مراكز.

كما تم تخصيص 8 أفدنة بتل القفعة بسيدى سالم، لإقامة مشروع صرف صحى متكامل، يخدم المنطقة بالكامل، كما تم تخصيص 4 أفدنة بتل الكوم الأحمر بسيدى غازى، لإقامة مدرسة تجريبية الأولى من نوعها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك تنسيقًا كاملاً بين المحافظة ووزارة الآثار عقب حصر التلال الأثرية، لسرعة التنقيب دون تباطؤ، لتخصيص الأراضى فى مشاريع النفع العام.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالسياحة فى المحافظة، فتم ترميم 40% من المساجد الأثرية بمدينة فوه، والتنسيق مع وزارة السياحة لإحياء رحلة العائلة المقدسة بحى سخا بمدينة كفر الشيخ، كذلك ترميم ورفع كفاءة 62 منشأة أثرية منها منزل الزعيم سعد زغلول بقرية إبيانه بمركز مطوبس.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اثار كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

مسار العائلة المقدسة

السياحة في كفر الشيخ

اخبار

اليوم السابع بلس

الاثار

منزل سعد زغلول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على برنامج محافظة كفر الشيخ للاحتفال بالعيد القومى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:08 ص

محافظ كفر الشيخ يناقش تذليل العقبات أمام المستثمرين بمطوبس

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:52 م

صور.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليل زهور على النصب التذكارى احتفالا بالعيد القومى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:29 ص

محافظ كفر الشيخ: 500 مليون جنيه لتطوير بحيرة البرلس ومشروعات جديدة بـ3 مليار جنيه

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:22 م

محافظ كفر الشيخ يفتتح مكتب مصايد برج البرلس ورصف بعض شوارع المدينة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:10 م

محافظ كفر الشيخ يعلن إنجازات المحافظة فى عام تحقيقًا لرؤية مصر 2030‎

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:40 ص

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ خطة لإحلال وتجديد شبكات تحسين القرى بـ 7 ملايين جنيه

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:53 م

محافظ كفر الشيخ: إقامة محطة كهرباء لخدمة مصنعي الرمال السوداء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة