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صور.. محافظ القليوبية يتفقد مصنعا بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:36 م
صور.. محافظ القليوبية يتفقد مصنعا بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، موقع إحدى مصانع المخللات بأبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية والذي تعرض لانهيار جزئي نتيجة لتسرب مياه بالطابق الثاني .

 

وفي هذا السياق أمر محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فورية لمعاينة المبنى من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المبنى، حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.

 

وبالمعاينة المبدئية للمصنع تبين وجود تسريب مياه مالحة وبها بعض المواد الكيماوية في الطابق الثانى، مما أثر على المبني وأدى لتعرضه للانهيار الجزئي.

 

محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى (5)
محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى (5)

 

محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى (6)
محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى 

 

محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى (1)
محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى 

 

محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى (2)
محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى 

 

محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى (4)
محافظ القليوبية يتفقد مصنع بالقناطر الخيرية تعرض لانهيار جزئى 

اخبار القليوبية

القناطر الخيرية

مصنع مخللات

انهيار

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