صور.. محافظ الأقصر يشارك بمعرض الصين الثانى الدولى للإستيراد

الأقصر – أحمد مرعى

شارك المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فى فعاليات معرض الصين الثانى الدولى للاستيراد،الذى يقام فى مدينة شنغهاى الصينية، ممثلا عن مصر والشرق الأوسط،وذلك فى حضور شى جين بينغ،رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأكد على أن معرض الصين الثانى الدولى للإستيراد يعد منصة استراتيجية لتشجيع التعاون فى مختلف المجالات ويلعب دوراً محورياً فى تنمية التعاون المشترك بين جمهورية الصين الشعبية وباقى دول العالم، مشيرا إلى ما شهدته العلاقات الصينية المصرية من طفرة كبيرة فى العديد من المجالات مما يعزز التعاون المشترك وتحقيق التنمية فى إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال محافظ الأقصر،فى كلمته بالمعرض،إن مدينة شنغهاى الصينية والأقصر المصرية من المدن ذات التاريخ العريق والحضارة الباهرة التى قدمت إسهامات بارزة فى مسيرة التقدم الحضارى للبشرية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين المدينتين تعد نموذجاً متميزاً للتعاون بين أقدم حضارتين عرفها التاريخ، وان اتفاقيات التآخى بين الأقصر ومدن صينية عزز من علاقات التعاون على أرض الواقع متمثلا فى تواجد بعثة أثرية صينية فى معبد مونتو بمعبد الكرنك وافتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة الأقصر وايضا افتتاح فصل كونفوشيوس بالأقصر بالإضافة الى اتفاقية تعاون بين الأقصر وشنغهاى للترويج السياحى للبلدين تم بموجبها عرض أفلام ترويجية فى أشهر الميادين لتعريف شعبى المدينتين بأهم المعالم السياحية بالمدينتين.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أن العلاقات الصينية المصرية تشهد إرتقاءا إلى مستوى أعلى، مشيرا الى نجاح الجانبين فى تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى وتنشيط التبادل الثقافى وتصعيد ظاهرة "الشغف بالصين" و"الشغف بمصر"، وخاصة منذ رفع البلدين العلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ عام 2014وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما والعمل المشترك فى العديد من المجالات، بالإضافة الى توقيع العديد من الاتفاقيات اثناء زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الى الصين والتى بلغت 6 مرات منذ توليه الرئاسة، وعلى نفس الصعيد شرفت مصر بزيارة فخامة الرئيس الصينى شى جين بينج فى يناير 2016 وكان لمحافظة الأقصر الحظ الوافر أن شرفت بزيارة فخامة الرئيسان، حيث شاهدا معا العروض الفنية المصرية والصينية فى صرح معبد الأقصر الذى يعد من أعظم المعابد الأثرية بالعالم.

وتابع محافظ الأقصر،أن مصر تعد شريكا حضاريا وتاريخيا للصين فى تلك المبادرة التى تمثل اعادة احياء طريق الحرير كما ان المبادرة تتجاوز بعدها التجارى لتشكل جسرا ثقافيا وحضاريا يهدف لتحقيق الترابط بين الشعوب وهى الاهداف التى ايدتها مصر وسعت الى تعزيزها، مذكرا بأهمية الدور المصرى فى إطار المبادرة أخذا فى الاعتبار موقعها المتميز الذى يربط بين قارات آسيا وأروبا وأفريقيا فضلا عن الدور المحورى الذى تلعبه قناة السويس فى تعزيز وتيسير حركة التجارة بما يتوافق مع مبادئ وأهداف المبادرة، مشيراً إلى إن الصداقة الصينية المصرية تشهد طفرة وتتقدم إلى الأمام رغم التغيرات والتقلبات التى تمر بها الأوضاع الدولية، ويصبح التعاون الودى بين البلدين نموذجا يحتذى به فى التعاون الثنائي، مؤكدا على أن التطور الاقتصادى الكبير الذى حققته الصين جاء نتيجة إنتهاج سياسة إقتصادية فعالة ساهمت فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتيسير وتحسين مناخ الأعمال بها، مما جعلها من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.

وفى ختام كلمته إنتهز محافظ الأقصر بصفته محافظا للمدينة التى تعد مهد الحضارة المصرية القديمة وبها العديد من المناطق والمزارات الأثرية التى تضم أروع ما ورثته مصر من تراث إنساني، وتعد وجهة السياح حول العالم لمشاهدة آثارها الخالدة التى تحكى قصة حضارة الدولة المصرية الفرعونية، ودعا الحضور لزيارة مصر بصفة عامة والاقصر بصفة خاصة والتعاون فى جميع المجالات والمشروعات المستقبلية كضيوف وسفراء لبلادهم لينعموا بدفء شمسها ونيلها العظيم وأثارها المتنوعة، من جهة أخرى شارك محافظ الأقصر، فى فعاليات منتدى تعاون مدن التآخى الذى عقد على هامش المعرض الدولى الثانى للاستيراد، وذلك برفقة مسئولى وقادة الدول المختلفة المشاركة فى الفعاليات.



محافظ الأقصر يشارك في فعاليات معرض الصين الثاني الدولي للإستيراد

محافظ الأقصر يتحدث بالفعاليات ممثلاً عن مصر والشرق الأوسط