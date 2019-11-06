صور..عقد لقاءات للشركات المصرية بمعرض "Big 5" بنيروبى لتوقيع عقود تصديرية

كتب – إسلام سعيد

شهد الجناح المصرى بمعرض Big 5 construct Kenya ، والمقام خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر بمركز كينيا الدولى للمعارض، والذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع شركة اكسبو كونسلتنس العالمية، عقد عدد من اللقاءات "B2B" مع مستوردين من كينيا لبحث عقد صفقات تصديرية.

حضر اللقاءات مسؤلى التمثيل التجارى فى كينيا وعلى رأسهم خالد منصور مسئول بمكتب مصر فى نيروبى، وحاتم حسين مسئول شركة النصر للتصدير والاستيراد فى كينيا، من أجل الترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الأفريقية وعقد صفقات تصديرية.

وشهد الجناح المصرى بمعرض كينيا استقبال مستوردين للمنتجات المصرية من دول شرق أفريقيا، وتم توقيع عقود تصديرية – لم تفصح الشركات عن قيم العقود- وكذلك الاتفاق على عقد زيارات مرتقبة للمصانع المصرية للتعرف على المنتجات.

ويهدف معرض Big 5 construct Kenya لدعم ومساعدة الشركات على التصدير، فى إطار خطة زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، والذى يعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للمنتجات المصرية فى قطاع مواد البناء.

ويشارك فى المعرض 17 شركة مصرية بجناح خاص، فى ظل تنسيق كامل بين هيئة تنمية الصادرات و"اكسبو كونسلتنس"، من أجل إبرام عقود تصديرية للمنتجات المصرية، وخروج الجناح المصرى بأفضل وجه، خاصة فى ظل تواجد أجنحة لدول عديدة بالمعرض.

ويعد Big 5 construct Kenya أحد أكبر المعارض التجارية المتخصص في مستلزمات مواد البناء فى قارة أفريقيا، والذى يعد ملتقى استراتيجى للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء أفريقيا ودول أخرى سواء من آسيا أو أوروبا.

وتصل مساحة الجناح المصري في المعرض قرابة 300 متر، فى ظل مشاركة أكبر الشركات المصرية المتخصصة بقطاع مواد البناء، وحضور شركات من 25 دولة.

وأجرى السفير المصرى في كينيا أمس جولة على الشركات المتواجدة بالمعرض، للاستماع الى رؤيتهم عن المشاركة بجناح مجمع.



اقبال على معرض بيج 5



اقبال على جناح مصر



الجناح المصرى



المشاركة المصرية فى معرض كينيا



رئيسية