سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سفير القاهرة فى كينيا يفتتح جناح مصر فى معرض "Big 5" بنيروبى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:34 م
سفير القاهرة فى كينيا يفتتح جناح مصر فى معرض "Big 5" بنيروبى السفير المصري في كينيا خلال تواجده بالمعرض
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح السفير خالد الأبيض سفير مصر فى كينيا الجناح المصرى بمعرض Big 5 construct Kenya ، والمقام خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر بمركز كينيا الدولى للمعارض، والذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع شركة اكسبو كونسلتنس العالمية.
 
ويهدف المعرض دعم ومساعدة الشركات على التصدير، فى إطار خطة زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، والذى يعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للمنتجات المصرية فى قطاع مواد البناء.
 
ويشارك فى المعرض  17 شركة مصرية بجناح خاص، فى ظل تنسيق كامل بين هيئة تنمية الصادرات و"اكسبو كونسلتنس"، من أجل إبرام عقود تصديرية للمنتجات المصرية، وخروج الجناح المصرى بأفضل وجه، خاصة فى ظل تواجد أجنحة لدول عديدة بالمعرض.
 
ويعد Big 5 construct Kenya  أحد أكبر المعارض التجارية المتخصص في مستلزمات مواد البناء فى قارة أفريقيا، والذى يعد ملتقى استراتيجى للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء أفريقيا ودول أخرى سواء من آسيا أو أوروبا.
 
وتصل مساحة الجناح المصري في المعرض قرابة 300 متر، فى ظل  مشاركة أكبر الشركات المصرية المتخصصة بقطاع مواد البناء، وحضور شركات من 25 دولة.
 
وأجرى السفير المصري في كينيا جولة على الشركات المتواجدة بالمعرض، للاستماع الى رؤيتهم عن المشاركة بجناح مجمع.
 
ويشهد المعرض تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها من الدول المشاركة بهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
 
 
سفير مصر مع احدي الشركات
سفير مصر مع احدي الشركات

صورة جماعية للمشاركة المصرية
صورة جماعية للمشاركة المصرية

السفير المصري في كينيا خلال تواجده بالمعرض
السفير المصري في كينيا خلال تواجده بالمعرض
 

مصر

كينيا

مواد البناء

معارض مواد البناء

المعارض الخارجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة