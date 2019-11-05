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إغلاق 4 منشآت لتصنيع حلوى المولد بدون ترخيص فى أسوان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:03 ص
إغلاق 4 منشآت لتصنيع حلوى المولد بدون ترخيص فى أسوان حلوى المولد - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مكبرة على أماكن تصنيع حلوى المولد، وأسفرت عن إغلاق 4 منشآت لتصنيع هذه الحلوى لمزاولة نشاطها بدون تراخيص عمل.

 

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أنه تم المرور على 34 منشأة تصنع حلوى المولد فى إطار احتفالات المولد النبوى، وتم رصد 4 منها تعمل بدون تراخيص مما استدعى إغلاق هذه المنشآت.

 

وأضاف مدير الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم سحب 103 عينة من الحلوى المصنعة، وتقرر إعدام 675 كيلو جرام منها، وتحرير 53 محضراً.

 

وفى سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ووقف الأجازات والراحة لجميع العاملين بأقسام الطوارئ، مضيفاً أنه تم التأكيد على توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد أطباء قسم الطوارئ حتى الانتهاء من الاحتفالات.

 

وأشار الدكتور حنفى، إلى أن الصحة تشن حملات على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها وطريقة تصنيعها وحفظها جيداً لعدم تعرض المواطنين لأضرار صحية نتيجة التصنيع المخالف لحلوى المولد.


الصحة

احتفالات المولد النبوى

حلوى المولد

اسوان

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