صور.. "ثقافة الإسكندرية" تناقش تأثير الألوان على الأفراد ودور الشباب فى بناء الوطن

الاسكندرية جاكلين منير

أقام فرع ثقافة الإسكندرية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بحي شرق محاضرة بعنوان "مصر بينا كلنا" بمدرسة الابراهيمية الثانوية بنات، تحدثت خلالها الشاعرة حنان حسن، عن دور الشباب في بناء الوطن وضرورة اكتشاف مواهبهم وتشجيعهم والتحاور معهم للتعرف طموحاتهم وتوجيههم لبعض الأماكن الثقافية مثل قصور الثقافة، ثم قامت بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية في حب مصر، كما أقيم عرض نادي السينما للفيلم التسجيلي "واحة سيوة" الذي يتناول موقع واحة سيوة وأهميته وما بها من عيون مياة طبيعية وكذلك حياة أهلها وعملهم فى زراعة البلح وصناعاته.

وأقامت مكتبة الشلالات محاضرة بعنوان "عميد الأدب العربي.. طه حسين" تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن نشأته وتعليمه وسفره إلى فرنسا والتحاقه بجامعه السوربون، وكذلك كتابه "الأيام" الذي تناول فيه سيرته الذاتية ويعد جزءا من ميراثه الفكري.

وأقام قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة بعنوان "الألوان وتأثيرها على سلوكيات الأفراد" تحدثت خلالها د. سحر السلامونى عن تفسير علم الألوان من وجهة نظر علماء النفس وتأثيرها على سلوك الإنسان وحالته النفسية، وكيفية استخدام الألوان للعلاج وتغيير الحالة المزاجية، أما نادي القصة ناقش "إلى أين يا غدي" الرواية الأولى للقاصه أميمة رمزي، بحضور دكتورة أميرة عبد الشافي والكاتب إبراهيم ياسين، بينما نفذ مرسم المواهب ورشة تصميم لوحات بمناسبة عيد الطفولة، وفي نادي المرأة تجدد اللقاء مع ورشة المشغولات الجلدية تضمنت تدريب الرواد على كيفية تصميم محفظة.

فيما نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة برج العرب ورشة لتدريب السيدات على كيفية عمل وعمل وشاح وطاقية للطفل بالخيوط الصوف للمدربة أسمهان محمد ضمن النشاط الأسبوعي لورشة التطريز والتريكو، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة فنية للاحتفال بعيد الطفولة بمدرسة بورسعيد التجريبية، قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتدريب الطلاب على تصميم 26 لوحة باستخدام الألوان الخشب



الاطفال خلال الورش الفنية



الطالبات اثناء الندوة