"تاريخ اللغة العربية" و"المولد النبوى" فعاليات بثقافة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أقام قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة بعنوان "تاريخ اللغة القديمة علي مر العصور" تحدث خلالها أيمن غالي عن تاريخ اللغة المصرية القديمة ونشأتها وتطورها، كما أقام نادي الكاميرا محاضرة للتعريف بأساسيات التصوير وكيفية التقاط صورة سليمة التكوين بحضور المصور الفوتوغرافي أية أحمد، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة تصميم لوحات بمناسبة عيد الطفولة باستخدام خامات البيئة المختلفة.

عقد قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم لوحات بمناسبة المولد النبوي الشريف بمدرسة بورسعيد التجريبية باستخدام البورو وألوان الشمع، الفلوماستر والخشب، تلاها تنظيم مسابقات ألعاب ذهنية للأطفال تحت إشراف مسئول مكتبة الطفل، وفي مقر القصر أقام مرسم المواهب ورشة تصميم لوحات بمناسبة عيد الطفولة باستخدام خامات البيئة المختلفة.

و نظم بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "العلاقة بين الجسد المادى والجسد الأثيرى" تحدثت خلالها سامية فانوس عن تكوين الجسد والمكون من جسد مادى وآخر أثيرى، موضحة أن الجسد الأثيري هو هالة تحيط بالجسم وتسمى بعملية الانبعاث، وهي عبارة عن انبعاث ألوان من جسم الإنسان تعكس شخصيته وميوله ورغباته ومستوياته العقلية والصحية.

فيماأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للطفل" بقصر ثقافة مصطفى كامل بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها مسئول مكتبة الطفل والطلائع عن هدف الإحتفال بهذا العيد وهو تعزيز الترابط الدولى وزيادة الوعى لدى الأطفال فى جميع أنحاء العالم وحماية حقوق الأطفال فى الاهتمام والرعاية الإجتماعية والنفسية والطبية وإعطاءهم الحق فى التنشئة السليمة.