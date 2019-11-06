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صور.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى التاسع لـ"علوم النبات" بجامعة سوهاج

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:05 م
صور.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى التاسع لـ"علوم النبات" بجامعة سوهاج انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع "لعلوم النبات والتكنولوجيا الحيوية الميكروبية "icpmb"، الذي ينظمه قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديدة، وبحضور كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور سلامة أبواليزيد نائباً عن رئيس الجمعية النباتية المصرية، الدكتور أحمد محمد فكري عميد كلية العلوم، الدكتور زكريا عطية رئيس قسم النبات ورئيس المؤتمر، والدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر.

 

وألقى عزيز كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة من داخل مصر وخارجها، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانات لدعم المؤتمرات العلمية، نظراً لأهميتها في تبادل الأفكار والرؤى في كل ما هو جديد في البحث العلمي، مشيراً أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور منها التنوع النباتي والميكروبي في البيئة المصرية، دور النبات والكائنات الدقيقة في تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، التغير المناخي والأثر البيئي، تطبيقات المعلوماتية الحيوية في مجال علم النبات والميكروبيولجى، دور النبات والكائنات الدقيقة في الصناعات الغذائية والطبية والدوائية، متمنياً التوفيق لجميع الفعاليات والخروج بتوصيات متميزة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد سليمان باهتمام رئيس الجامعة بقطاع الدراسات العليا والبحوث لإيمانه بدوره في تقدم المجتمع والأفراد، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، وبالتالي إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي عن طريق التطوير المستمر للبرامج التعليمية.

 

وقال الدكتور أحمد فكري أن المؤتمر يؤكد سعي الكلية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها في إقامة الأنشطة المختلفة، موضحاً أن المؤتمرات العلمية تؤدي إلى الحوار وتوضيح القضايا الغامضة للاقتراب من النجاح في الصعيدين العلمي والتنموي.

 

وقال الدكتور زكريا عطية أن البحث العلمي يأتي من تبادل الأفكار وتنوعها، مشيراً أن المؤتمر يتناول العديد من الموضوعات البحثية المتعلقة بالنبات، ودورها في حل المشكلات المتعلقة بمعالجة المياه وتدوير المخلفات، متمنياً الخروج بتوصيات ترتكز عليها الأبحاث العلمية لخدمة العلم ورفعة الوطن.

 

وفي السياق نفسه أوضحت الدكتورة صباح صابر أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع إجراء البحوث التطبيقية بما يسهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية والصناعية المختلفة، وتبادل الخبرات والآراء بين العلماء والباحثين بمختلف الجامعات المصرية، وتوثيق التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة أن المؤتمر يناقش ١٣٧ ورقة بحثية ويضم ٩ محاضرات عامة يحاضر بها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية.

 

وقال الدكتور سلامة أبو اليزيد أننا نعيش في عصر العلم ونرصد حصيلة هائلة من الإنجازات المحققة، مناشداً بضرورة النظر إلى البحث العلمي كأحد أدوات التطوير في الحياة العملية والعلمية.

 

والجدير بالذكر أن رئيس الجامعة قام بتكريم المنظمين والمشاركين في المؤتمر بمنحهم درع الجامعة تقديراً لجهودهم في خدمة العلم.

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (2)
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج 

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (3)
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج 

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (4)
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج 

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (5)
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج 

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (6)
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (7)
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج 

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (8)
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج 

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج (1)
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لـعلوم النبات بجامعة سوهاج

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