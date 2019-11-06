صور.. انخفاض أسعار بعض الخضر والفواكه بمحافظة سوهاج فى الأسواق الرئيسية

سوهاج – عمرو خلف

استقرار كبير شهدته أسواق محافظة سوهاج فى أسعار الخضر والفاكهة، فيما انخفضت أسعار التفاح لتصل إلى 20 جنيها بدلا من 22، والخيار من 5 جنيهات إلى 3 ونصف فى سوق الشهيد والفلفل الأخضر من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات ونصف والجوافة من 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات، وكذلك البطاطا إلى 2 جنيه ونصف فى بعض الأسواق وأيضا البصل إلى 5 جنيهات فى بعض المناطق والليمون إلى 6 جنيهات فى بعض الأسواق، حيث واصل المواطنين إقبالهم على شراء الخضروات والفاكهة فى الأسواق العامة بمناطق الزهراء والهلال والشهيد عبد المنعم رياض والعارف بالله وسوق محافظة سوهاج ومنطقة سيتى .

ويرصد "اليوم السابع"، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء، حيث يصل سعر الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات، والخيار من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات ونصف، والبطاطس تتراوح ما بين 6 جنيهات ونصف وحتى 7 جنيهات ونصف، والفلفل الأخضر من 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات جنيهات والباذنجان الرومى بـ 2 ونصف جنيهات والفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات والقلقاس بـ 7 جنيهات ونصف والبطاطا من 2 جنيه ونصف وحتى 5 جنيهات، والكوسة بـ 6 جنيهات للكيلو، والعنب بـ 4 جنيهات، والتفاح 20 جنيها، والتفاح الأحمر بـ 15 جنيها، والجوافة من 3 جنيهات ونصف من 5 جنيهات، والبصل من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات،، والمانجو 20 جنيها، والليمون من 6 جنيهات وحتى 10 جنيهات، والموز من 6 جنيهات ونصف وحتى 8 ونصف، والرمان من 2 ونصف وحتى 5 جنيهات والبلح بـ5 جنيهات وحتى 8 جنيهات والفلفل الألوان بـ 20 جنيها .



الخضر والفاكهة بأسواق سوهاج



الخضر والفاكهة بأسواق سوهاج