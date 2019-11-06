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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:44 م
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صور.. انخفاض أسعار بعض الخضر والفواكه بمحافظة سوهاج فى الأسواق الرئيسية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:36 م
صور.. انخفاض أسعار بعض الخضر والفواكه بمحافظة سوهاج فى الأسواق الرئيسية أسواق سوهاج للخضر والفاكهة
سوهاج – عمرو خلف

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استقرار كبير شهدته أسواق محافظة سوهاج فى أسعار الخضر والفاكهة، فيما انخفضت أسعار التفاح لتصل إلى 20 جنيها بدلا من 22، والخيار من 5 جنيهات إلى 3 ونصف فى سوق الشهيد والفلفل الأخضر من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات ونصف والجوافة من 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات، وكذلك البطاطا إلى 2 جنيه ونصف فى بعض الأسواق وأيضا البصل إلى 5 جنيهات فى بعض المناطق والليمون إلى 6 جنيهات فى بعض الأسواق، حيث واصل المواطنين إقبالهم على شراء الخضروات والفاكهة فى الأسواق العامة بمناطق الزهراء والهلال والشهيد عبد المنعم رياض والعارف بالله وسوق محافظة سوهاج ومنطقة سيتى .

ويرصد "اليوم السابع"، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء، حيث يصل سعر الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات، والخيار من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات ونصف، والبطاطس تتراوح ما بين 6 جنيهات ونصف وحتى 7 جنيهات ونصف، والفلفل الأخضر من 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات جنيهات والباذنجان الرومى بـ 2 ونصف جنيهات والفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات والقلقاس بـ 7 جنيهات ونصف والبطاطا من 2 جنيه ونصف وحتى 5 جنيهات، والكوسة بـ 6 جنيهات للكيلو، والعنب بـ 4 جنيهات، والتفاح 20 جنيها، والتفاح الأحمر بـ 15 جنيها، والجوافة من 3 جنيهات ونصف من 5 جنيهات، والبصل من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات،، والمانجو 20 جنيها، والليمون من 6 جنيهات وحتى 10 جنيهات، والموز من 6 جنيهات ونصف وحتى 8 ونصف، والرمان من 2 ونصف وحتى 5 جنيهات والبلح بـ5 جنيهات وحتى 8 جنيهات والفلفل الألوان بـ 20 جنيها .

 

الخضر والفاكهة بأسواق سوهاج (1)
الخضر والفاكهة بأسواق سوهاج

 

الخضر والفاكهة بأسواق سوهاج (2)
الخضر والفاكهة بأسواق سوهاج

 

الخضر والفاكهة بأسواق سوهاج (3)
الخضر والفاكهة بأسواق سوهاج 

اسعار الخضراوات والفاكهة

سوهاج

اسواق سوهاج

سوق محافظة سوهاج

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