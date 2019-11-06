سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق القليوبية بعد انخفاضها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:20 م
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق القليوبية بعد انخفاضها خضروات - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، تفاوتا طفيفا فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك حسب قرب وبعد القرية أو المدينة عن حقول الانتاج لتلك الخضروات والفاكهة، لا يتعدى الجنيه الواحد زيادة أو نقصانا، إلا أن الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تكثف إجراءات مراقبة الاسعار معلنة وجود انخفاض دائم بها.

وفى هذا السياق، قال السيد الصباحى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إنه تم توفير بعض السلع المخفضة بمدن وقرى المحافظة، التى ترفع عن كاهل المواطنين البسطاء معاناة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أسعار تنافسية، وهذا بيان تفصيلى عن الأسعار المطروحة للبيع بالاسواق الشعبية والحضرية بالمدن والقري، والتى جاءت على النحو التالي: "الطماطم للكيلو 3.5 جنيه - الخيار 6 جنيهات- فلفل حار رومى 6 جنيهات – بطاطس 7.5 جنيه - ليمون 8 جنيهات - باذنجان 4 جنيهات - بصل أحمر 4 جنيهات – بصل أبيض 4 جنيهات - كوسة 8 جنيهات - بطاطا 3.5 جنيه - عنب بلدى 4 جنيهات – عنب بناتى 12.5 جنيه- موز 10 جنيهات - مانجو 17.5 جنيه".

وأضاف "الصباحي" لـ "اليوم السابع"، أن حملات مراقبة الأسواق مستمرة على مدار 24 ساعة، لضبط حركة البيع والشراء وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، لإحكام السيطرة على الأسعار، وعدم ترك المواطن المصرى فريسة لأى نوع من جشع التجار الجملة أو التجزئة.

 

 

 

 


القليوبية

اسواق القليوبية

اسعار الخضراوات بالقليوبية

اسعار الفاكهة بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه بمحافظة سوهاج

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:42 م

صور.. انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه فى أسواق الغربية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:11 م

بشرة خير.. انخفاض كبير بأسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بالمحافظات.. الطماطم والفلفل بـ3 جنيهات بقنا.. والبرتقال والجوافة والرمان بـ5 جنيهات بالغربية.. 30% انخفاض بالأسعار بأسوان.. أسماك الإسكندرية تنخفض 10%

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:00 م

صور.. انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق قنا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة