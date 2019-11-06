تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق القليوبية بعد انخفاضها

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، تفاوتا طفيفا فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك حسب قرب وبعد القرية أو المدينة عن حقول الانتاج لتلك الخضروات والفاكهة، لا يتعدى الجنيه الواحد زيادة أو نقصانا، إلا أن الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تكثف إجراءات مراقبة الاسعار معلنة وجود انخفاض دائم بها.

وفى هذا السياق، قال السيد الصباحى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إنه تم توفير بعض السلع المخفضة بمدن وقرى المحافظة، التى ترفع عن كاهل المواطنين البسطاء معاناة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أسعار تنافسية، وهذا بيان تفصيلى عن الأسعار المطروحة للبيع بالاسواق الشعبية والحضرية بالمدن والقري، والتى جاءت على النحو التالي: "الطماطم للكيلو 3.5 جنيه - الخيار 6 جنيهات- فلفل حار رومى 6 جنيهات – بطاطس 7.5 جنيه - ليمون 8 جنيهات - باذنجان 4 جنيهات - بصل أحمر 4 جنيهات – بصل أبيض 4 جنيهات - كوسة 8 جنيهات - بطاطا 3.5 جنيه - عنب بلدى 4 جنيهات – عنب بناتى 12.5 جنيه- موز 10 جنيهات - مانجو 17.5 جنيه".

وأضاف "الصباحي" لـ "اليوم السابع"، أن حملات مراقبة الأسواق مستمرة على مدار 24 ساعة، لضبط حركة البيع والشراء وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، لإحكام السيطرة على الأسعار، وعدم ترك المواطن المصرى فريسة لأى نوع من جشع التجار الجملة أو التجزئة.