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صور.. الصين تفتتح ممشى جبلى على ارتفاع 259 مترا لمحبى المغامرة والمخاطرة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:55 م
صور.. الصين تفتتح ممشى جبلى على ارتفاع 259 مترا لمحبى المغامرة والمخاطرة الممشى الجبلى فى الصين
كتب محمد جمال

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افتتحت الصين، ممشى ترفيهى لمحبى المغامرة، على ارتفاع 850 قدما أى ما يعادل 259 مترا، التنزه فوق سطح الأرض على ممشى جانب منحدر،وعرض أقل من 20 بوصة، فى جبل ياندانج الشهير شرق الصين.

ويعتبر ذلك الطريق، بحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية، هو طريق لتسلق الصخور مع نظام أمان مثبت بشكل دائم، حيث يمنح الأشخاص الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة فى تسلق الصخور الفرصة لتوسيع نطاق المنحدرات المحفوفة بالمخاطر أو التحرك فيها بأمان وبدون معدات تسلق ثقيلة.

وبلغت تكلفة الممر حوالى 100000 يوان (10980 جنيه إسترليني) وتم فتح الباب للجمهور فى 20 أكتوبر.

ممشى على سفح الجبل
ممشى على سفح الجبل

 

الممشى على ارتفاع 850 قدم
الممشى على ارتفاع 850 قدم

 

الممشى فى الصين
الممشى فى الصين

 

الممشى
الممشى

 

المواطنين على الممشى
المواطنين على الممشى

 

توافد المواطنين على الممشى
توافد المواطنين على الممشى

 

جانب من الممشى
جانب من الممشى

 


الصين

ممشى جبلى

ممشى ترفيهى

جبل ياندانج

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