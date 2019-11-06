صور.. الصين تفتتح ممشى جبلى على ارتفاع 259 مترا لمحبى المغامرة والمخاطرة

كتب محمد جمال

افتتحت الصين، ممشى ترفيهى لمحبى المغامرة، على ارتفاع 850 قدما أى ما يعادل 259 مترا، التنزه فوق سطح الأرض على ممشى جانب منحدر،وعرض أقل من 20 بوصة، فى جبل ياندانج الشهير شرق الصين.

ويعتبر ذلك الطريق، بحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية، هو طريق لتسلق الصخور مع نظام أمان مثبت بشكل دائم، حيث يمنح الأشخاص الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة فى تسلق الصخور الفرصة لتوسيع نطاق المنحدرات المحفوفة بالمخاطر أو التحرك فيها بأمان وبدون معدات تسلق ثقيلة.

وبلغت تكلفة الممر حوالى 100000 يوان (10980 جنيه إسترليني) وتم فتح الباب للجمهور فى 20 أكتوبر.



ممشى على سفح الجبل



الممشى على ارتفاع 850 قدم



الممشى فى الصين



الممشى



المواطنين على الممشى



توافد المواطنين على الممشى