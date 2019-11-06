صحة القاهرة: وحدة قسطرة القلب الجديدة تستوعب 12 عملية يوميا

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم الأربعاء، وحدة قسطرة القلب بمستشفى شبرا العام بتكلفة قدرها 10 مليون و300 ألف جنيه.

وأكد محافظ القاهرة أن وحدة القلب التى تم افتتاحها اليوم تعد أول وحدة لقسطرة القلب تتبع مستشفيات مديرية الصحة بالقاهرة وتعمل على مدار الــ24 ساعة وتقدم خدماتها للمواطنين بالمجان.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح الوحدة يعد جزء من تزايد الاهتمام الذى توليه الدولة فى الفترة الأخيرة لصحة المواطنين والذي يأتي على رأسها مبادرات رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والاهتمام بصحة المرأة المصرية، وأنه بالتنسيق مع وزارة الصحة قد تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزية بالمستشفى، كذلك عدد حضانات الأطفال المبتسرين وذلك لزيادة الدور الذى تقوم به مستشفى شبرا العام لخدمة أهالي المنطقة الشمالية بأكملها.

وأضاف الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الشئون الصحية أن الوحدة ستبدأ تقديم خدماتها للمواطنين من يوم غد حيث تستوعب من 10 : 12 حالة يومياً ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية للوحدة، كما تم الاتفاق مع 3 أطقم طبية من خارج المديرية على تشغيل وحدة قسطرة القلب، بالاضافة إلى تدريب الطاقم الطبى بمستتشفى شبرا العام من أطباء وتمريض ومتخصصين.

شهد الافتتاح العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، والدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، وإيهاب الطحاوي وجون طلعت نائبي مجلس النواب عن شبرا ، والدكتور وائل الحبار مدير المستشفى .