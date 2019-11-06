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شكوى مواطن من تعديات مقهى ومطعم تطيح بطاقم الإشغالات فى حى العجوزة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:26 م
شكوى مواطن من تعديات مقهى ومطعم تطيح بطاقم الإشغالات فى حى العجوزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء مع عدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة، لاتخاذ قرارات هامة نالت رضاء المواطنين، وذلك تأكيداً لما تقوم به محافظة الجيزة من الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حلها.

واستمع المحافظ لشكوى مواطن بشأن قيام صاحب مقهى وعربة مأكولات بشارع أبو المعالى بحى العجوزة من إشغال الطريق العام وإحداث ضوضاء وتلوث بيئى بالمنطقة بسبب انبعاثات الأدخنة ما يؤثر بالسلب على سلامة المواطنين وفور تأكد محافظ الجيزة من شكوى المواطن وتكررها دون اتخاذ الإجراء القانونى الرادع حيالها وإزالتها، وجه محافظ الجيزة بإيقاف ونقل طاقم الإشغالات بالكامل بحى العجوزة والتحقيق معهم لعدم استجابتهم لشكوى المواطن وحلها فى ظل التوجيهات الصادرة بسرعة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وحلها بأقصى سرعة، كما وجه بسرعة إزالة أسباب شكوى ورفع كافة أوجه الإشغال بالشارع وتحرير محاضر غلق للمقهى لعدم الالتزام بالتراخيص ورفع عربات المأكولات وتحرير محاضر بيئية لكل المخالفات المضبوطة.

كما استمع محافظ الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين شملت التضرر من وجود موتوسيكلات تابعة لمعمل تحاليل بشارع أحمد البرعى بالعجوزة تسبب إعاقة حركة السير للمواطنين إضافة إلى وجود مخالفات بيئية للمعمل حيث وجه المحافظ برفع المركبات من طريق المشاة وشن حملات صحية وبيئية على المعمل للوقوف على المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واطلع المحافظ على شكوى مواطن من وجود تسريبات للمياه وتصدعات بالخرسانة بعقار بشارع الملك فيصل موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل جسات للتربة للوصول إلى مصدر تسريب المياه وسرعة المعالجة لإزالة شكوى المواطن.

كما شهد لقاء المحافظ الاطلاع على شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود مخبز بلدى يمارس بعض المخالفات بحى العمرانية ووجود بناء بعقار مخالف تسبب فى حدوث تصدعات بالعقار الملاصق بحى العمرانية والهرم ووجود مياه جوفية بجراج خاص يؤثر على السلامة الانشائية للعقار حيث وجه المحافظ بسرعة حل شكاوى المواطنين خلال موعد أقصاه 48 ساعه والمتابعة مع الشاكى للتأكد من عدم تجدد الشكوى.

 


العجوزة

الاشغالات

محافظ الجيزة

الجيزة

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