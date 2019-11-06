شرطة بوليفيا تشتبك مع المتظاهرين وتمنعهم من الوصول للقصر الرئاسى

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اشتبكت قوات الشرطة فى بوليفيا ، اليوم الأربعاء، مع المتظاهرين؛ لمنعهم من تنظيم مسيرة نحو القصر الرئاسى فى أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، أن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لوقف المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على القوات، موضحة أن الاشتباكات استمرت ليلا وحتى صباح اليوم.

وكان داعمو الرئيس إيفو موراليس، قد منعوا وصول زعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو إلى العاصمة لاباز، وقامت الحكومة لاحقا بنقله جوا إلى مدينته الأم.

ويقود كاماتشو التظاهرات فى مدينة "سانتا كروز" الكبرى، للمطالبة برحيل موراليس بعد انتخابات أكتوبر الماضى.

يشار إلى، أن المعارضين يشككون فى نتيجة التصويت الذى فاز به موراليس، والذى يتهم المعارضة بمحاولة شن انقلاب عليه.