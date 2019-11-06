صور.. اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس إيفو موراليس فى بوليفيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

حالة من الفوضى تشهدها بوليفيا، بعد أن وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس المنتخب إيفو موراليس ، مع معارضيه لتصبح حرب شوارع بين المؤيدين والمعارضين.

ومنحت منظمات المعارضة البوليفية موراليس السبت الماضى مهلة 48 ساعة لترك منصبه وتقديم استقالته، إلا أنه حتى الآن يتمسك موراليس بموقفه ورفض الاستجابة لدعوات المعارضة بالاستقالة من منصبه على خلفية النزاع على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى البلاد.



اشتباكات



كر وفر فى شوارع بوليفيا