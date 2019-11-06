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صور.. اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس إيفو موراليس فى بوليفيا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:00 ص
صور.. اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس إيفو موراليس فى بوليفيا اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس موراليس فى بوليفيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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حالة من الفوضى تشهدها بوليفيا، بعد أن وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس المنتخب إيفو موراليس ، مع معارضيه لتصبح حرب شوارع بين المؤيدين والمعارضين.

ومنحت منظمات المعارضة البوليفية موراليس السبت الماضى مهلة 48 ساعة لترك منصبه وتقديم استقالته، إلا أنه حتى الآن يتمسك موراليس بموقفه ورفض الاستجابة لدعوات المعارضة بالاستقالة من منصبه على خلفية النزاع على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى البلاد.

اشتباكات
اشتباكات

 

كر وفر فى شوارع بوليفيا
كر وفر فى شوارع بوليفيا

 

احتجاجات فى بوليفيا
احتجاجات فى بوليفيا
 

اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس إيفو موراليس فى بوليفيا
اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس إيفو موراليس فى بوليفيا
 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات
 

حرب شوراع
حرب شوراع
 

حشود من المحتجين
حشود من المحتجين
 

فوضى فى بوليفيا
فوضى فى بوليفيا
 

قطع الشوارع
قطع الشوارع
 

كر وفر
كر وفر

 

 


بوليفيا

اشتباكات

إيفو موراليس

الانتخابات الرئاسية

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