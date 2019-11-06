شاهد.. محافظ أسوان لشاب مشغول بهاتفه خلال لقاء الشباب: "القريب منك بعيد"

علق اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، على تصرف شاب كان مشغول بهاتفه المحمول، أثناء لقاء المحافظ بالشباب، قائلاً: "البعيد عنك قريب والقريب منك غريب".

وقال محافظ أسوان على هامش لقاءه ببعض الشباب المشارك فى الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بقصر ثقافة أسوان، إن أخطر شئ يواجه الشباب خلال هذه الفترة هو انشغاله بالهاتف المحمول باستمرار وتعلقه به لدرجة أنه لا يبالى بأقرب شخص جالس بجواره ولكن انشغل بشخص آخر بعيد عنه.

وتابع المحافظ قائلاً: هناك أسر كثيرة انشغل أفرادها عن بعضهم بسبب اللعب فى الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى، وأصبح الجالسين بجوار بعضهم كأنهم غرباء عن بعض".

يذكر أن الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود انطلق بمدينة أسوان، يوم السبت الماضى بقصر ثقافة أسوان من خلال ورش الحرف البيئية والمشغولات الجلدية ومعرض للفنون التشكيلية يضم 15 عارضا بإجمال 55 لوحة من الفن التشكيلى تعبر عن الطبيعة والفن الأسوانى، بالإضافة إلى تفقد ورش الطرق على النحاس، وتعليم الشعر، بمشاركة 65 من الشباب بالمحافظات الحدودية "شمال سيناء، والوادى الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، وأسوان، وجنوب سيناء"، بالإضافة إلى القاهرة.