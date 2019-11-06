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شاهد.. "مباشر قطر" تكشف تاريخ قناة الجزيرة الأسود على مدار 23 عاماً

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:48 م
شاهد.. "مباشر قطر" تكشف تاريخ قناة الجزيرة الأسود على مدار 23 عاماً قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب
كتب أيمن رمضان

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استعرض تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، تاريخ قناة الجزيرة القطرية، على مدى 23 عاماً هو عمر المنبر الهدام الذى نجح فى نشر الفتنة والخراب والدمار والحروب الإرهابية فى المنطقة العربية، وتابع:" 23 عاما من التآمر والخيانة العمالة على كل ما هو عربى ودعم الطائفية والإرهاب الأسود الدموى والمنظمات الإرهابية المتطرفة فى كل البؤر الملتهبة فى العالم هو عمر القناة القطرية".

 

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن التضليل الإعلامى والدفاع عن الباطل والضلال وتنفيذ مخططات التفتيت والفوضى الخلاقة التى دمرت سوريا وليبيا والعراق واليمن وجوعت الصومال وأرهقت مصر والسودان وتونس ولبنان وما خفى كان أعظم، كان شغل قناة الجزيرة القطرية الشاغل خلال الـ23 عاماَ الماضية.

وتابع التقرير: "23 عاماً على كل ما هو أبشع وأسود، هو عمر قناة الجزيرة القطرية، التى حاول تميم بن حمد الاحتفال بها والدفاع عن منتجها الفوضوى فى البلاد وقتل العباد فى كل انحاء الوطن العربى".

ولفت التقرير إلى أن إغلاق قناة الجزيرة، كان من ضمن مطالب الرباعى العربى "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين"، الذين قاطعوا قطر، بسبب نشر هذا المنبر الهدام للفرقة والفتنة بين ابناء الوطن الواحد فضلاً عن بثه أفكار إرهابية متطرفة وسموم فتاكة تضرب اللحمة الوطنية للبلاد.

 

 


قناة الجزيرة

اخبار الخليج

المقاطعة العربية

دعم الارهاب

تميم بن حمد

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