رئيس وزراء فرنسا: نريد فرض سيطرتنا على الهجرة ونعمل لتعديل "شنجن"

كتب أحمد علوى

قال رئيس الوزراء الفرنسى ادوارد فيليب، فى خطاب له اليوم الأربعاء، حول مسألة تشديد إجراءات الهجرة فى البلاد، "إن الحكومة الفرنسية تريد أن تفرض سيطرتها على سياسة الهجرة مع مراعاة القيم الإنسانية التي تدافع عنها من جهة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم من جهة أخرى".

وأكد فيليب أن "فرنسا ستضغط على المستوى الأوروبي من أجل تعديل قوانين منطقة "شينجن" وقانون اللجوء السياسي، مضيفا: أن بلاده "ستتخذ إجراءات مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية كما ستقوم أيضا بجهود أكبر لتنظيم الهجرة الشرعية والتحكم فيها".

ومن بين الإجراءات التى تعمل عليها الحكومة الفرنسية، هى تحديد نسبة العمالة الأجنبية في فرنسا والتي سيحددها كل عام البرلمان الفرنسي وفق الاحتياجات الاقتصادية، فضلا عن مساعدة المهاجرين في الاندماج داخل المجتمع الفرنسي عبر العمل وتقليص الضرائب المفروضة على وثائق الإقامة في فرنسا.

كما تعتزم الحكومة تقليص المدة المخصصة لدراسة طلبات اللجوء السياسي، وإبعاد كل المهاجرين غير الشرعيين أو أولئك الذين يتم رفض طلبهم المتعلق باللجوء السياسي.