رئيس وزراء اليابان يتعهد بتوفير الأموال اللازمة لإعادة بناء قصر شورى الأثرى

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تعهد رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، اليوم الأربعاء، بتوفير الأموال اللازمة لإعادة بناء قصر شورى الأثرى الذى التهمته نيران حريق هائل الأسبوع الماضى.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "كى بى إس" عن آبى قوله إن قصر شورى هو معلم تاريخى ذو أهمية بالغة ومصدر فخر لأهالى أوكيناوا، وأضاف أنه ينبغى على الحكومة أن تفعل كل ما فى وسعها لترميم المبانى بأسرع وقت ممكن واضعة فى عين الاعتبار آراء السكان المحليين.



يذكر أن الأبنية الرئيسية فى الموقع التاريخى المسجل ضمن قائمة التراث العالمى لليونيسكو والواقع فى مدينة ناها قد دمرت الأسبوع الماضى إثر حريق هائل.