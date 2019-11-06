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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:36 م
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رئيس وزراء اليابان يتعهد بتوفير الأموال اللازمة لإعادة بناء قصر شورى الأثرى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:21 م
رئيس وزراء اليابان يتعهد بتوفير الأموال اللازمة لإعادة بناء قصر شورى الأثرى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
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تعهد رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، اليوم الأربعاء، بتوفير الأموال اللازمة لإعادة بناء قصر شورى الأثرى الذى التهمته نيران حريق هائل الأسبوع الماضى.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "كى بى إس" عن آبى قوله إن قصر شورى هو معلم تاريخى ذو أهمية بالغة ومصدر فخر لأهالى أوكيناوا، وأضاف أنه ينبغى على الحكومة أن تفعل كل ما فى وسعها لترميم المبانى بأسرع وقت ممكن واضعة فى عين الاعتبار آراء السكان المحليين.


يذكر أن الأبنية الرئيسية فى الموقع التاريخى المسجل ضمن قائمة التراث العالمى لليونيسكو والواقع فى مدينة ناها قد دمرت الأسبوع الماضى إثر حريق هائل.


اليابان

شينزو آبى

قصر شورى

حريق

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